Apareció muerta en congeladora y video registró últimos momentos

USA. Una joven de 19 años fue encontrada muerta en el freezer del Hotel Crowne Plaza, Chicago, en Estados Unidos, 24 horas después de ser declarada desaparecida por la Policía de Rosemont.

Se trata de Kenneka Jenkins, cuyo video donde se la ve deambular por diferentes lugares del hotel, tambaleándose bruscamente en soledad, fue difundido recientemente por los investigadores.

Los oficiales entrevistaron a más de 20 personas para tratar de reconstruir los últimos momentos de la joven. La familia cree que el personal del Crowne Plaza pudo hacer más para intentar salvarla.

¿qué fue lo que pasó?

El 7 de septiembre, dos personas con identidades falsas se registraron en el lobby del hotel cercano al Aeropuerto Internacional O’Hare, de Chicago, para hacer una reserva para una fiesta.

Dos días después, 30 personas participaron de la fiesta. Entre ellas, Kenneka Jenkins. Cuando terminó, los amigos de la joven la dejaron unos momentos sola en el hall del hotel para buscar el auto.

Cuando regresaron, no estaba. Ya no volverían a verla. La llamaron por teléfono e intentaron contactarla, pero no tuvieron suerte. Horas después su cuerpo sería hallado dentro del freezer.

¿qué revela el video?

Los videos de seguridad del Crowne Plaza muestran a Kenneka Jenkins saliendo de un ascensor, tambalearse torpemente y apenas sosteniéndose contra las paredes. Luego ingresa a una de las cocinas del hotel.

Una hora después de haberla perdido, los amigos se comunican con la madre de Kenneka Jenkins, Teresa Martin, para comunicarles que no sabían dónde se encontraba. De inmediato llamó al 911.

Martin les informó a las autoridades que su hija tenía poca tolerancia al alcohol. Que tan solo una copa era demasiado para ella. Les pidió que vieran las cámaras de seguridad, pero recibió como respuesta: “Vaya a casa y relájese”, según The Washington Post.

Junto a los oficiales, el staff del hotel comenzó un rastrillaje por dentro del edificio. Primero, en las salas comunes. Luego, golpearon a la puerta de cada habitación para saber si alguien la había visto.

Por último, un empleado ingresó a la cocina. Era el mediodía del domingo 10 de setiembre. Estuvo unos pocos segundos, dejó el lugar y regresó con un policía. Poco después se halló su cuerpo.

