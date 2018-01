Sobrevive después de que un tornillo de 15 cm. perforara su cráneo

Un adolescente estadounidense sobrevivió a un accidente doméstico ocurrido este sábado en el que un tornillo de 15 centímetros se incrustó en su cráneo y estuvo a un milímetro de perforar su tejido cerebral, informa New York Post.

El hecho se produjo en el estado de Maryland (EE.UU.), cuando Darius Foreman, de 13 años de edad, construía una casita de árbol y cayó sobre una tabla de un metro y medio de largo.

Como consecuencia, una parte de la madera con un gran tornillo de construcción impactó con fuerza en la cabeza del adolescente y perforó su cráneo, poniendo la vida de Foreman en grave peligro.

Los paramédicos que acudieron al llamado de emergencia debieron recortar la tabla hasta unos 60 centímetros, ya que la madera impedía colocar al joven dentro de la ambulancia.

Finalmente, el adolescente fue transportado en helicóptero y operado de urgencia en el hospital Johns Hopkins de Baltimore. Durante la intervención quirúrgica, los médicos retiraron pequeños fragmentos óseos y coágulos de la cabeza de Foreman.

El adolescente “estuvo a un milímetro de sufrir una hemorragia mortal”, declaró el doctor Alan Cohen, jefe del departamento de cirugía del mencionado nosocomio.

Al cabo de pocos días, Foreman pudo abandonar el hospital y recibió como regalo el tornillo que, de haberse desviado mínimamente, le hubiera costado la vida.

Fuente: RT en español

13-year-old Maryland boy survives freak accident after 6-inch screw lodges in his skull. Doctors say he was a "millimeter" from death https://t.co/QcoMhB5qyjpic.twitter.com/B1632DkPYG

