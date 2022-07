La Municipalidad de Ate Vitarte afirmó que la comuna no recibió ninguna denuncia de los vecinos de la zona donde ocurrió el incendio de código 2 dentro de un depósito de pirotécnicos en Ate Vitarte que ha dejado cinco fallecidos, entre los que figura un menor de edad.

Sonia Ortiz Lévano, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Ate, aclaró que el lugar siniestrado es una vivienda multifamiliar por lo que el almacenamiento de artefactos pirotécnicos se realizaba de manera clandestina. Precisó que no se percataron de esta situación debido a que se trata de un inmueble por lo hubieran sido avisados por denuncias y contar con una autorización judicial ya que se trata de una vivienda y no un negocio.

Al ser consultada si es verdad que los vecinos afectados por el siniestro presentaron una denuncia a la Municipalidad de Ate, la funcionaria respondió: “Eso es falso. Lamentablemente los vecinos en una falsa complicidad lamentablemente no denuncian . Esta es una vivienda multifamiliar. Todas son familias no han denunciado. No tenemos una denuncia, no teníamos conocimiento. No podíamos haber visto porque como ve todas son viviendas. La Municipalidad es un ente administrativo y no podemos ingresar a una vivienda con una orden judicial ”, acotó para Canal N.

Respecto a la otra denuncia de los damnificados por el incendio sobre que el dueño del taller clandestino tendría otros depósitos en otros inmuebles en Ate Vitarte, la subgerente mencionó que también se tratan de domicilios y no pueden ingresar. Explicó que están realizando las coordinaciones para obtener los permisos a través de un juez.

“Recién los vecinos han comenzado a comentar. Hemos ido a los dos puntos conjuntamente con la Policía. También son dos viviendas, no hemos podido acceder. Vamos hacer las coordinaciones para que se inicie el proceso de ingreso. Solo con autorización judicial podemos ingresar ahí. Lamentablemente, como en este caso se trabajó de manera oculta con complicidad de los propios vecinos ”, insistió.

Por su parte, Miguel Jiménez, subgerente de Gestión en Riesgo de Desastres de Ate, informó que la comuna trasladó a los afectados por el incendio a un hostal y su estadía es por cinco días. Detalló que se les brinda alimentación.

“Lo que necesitamos es que el vecino denuncie este tipo de hechos. Aquí hay un falso espirito de cuerpo, hay personas que trabajan al margen y no saben manejar pirotécnicos”, añadió.

