La designación de Hernán Condori Machado como nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Hernando Cevallos viene generando críticas de diversos sectores, y pone en duda su trabajo frente a la lucha contra la COVID-19. A esto se suma que el flamante titular del sector- militante de Perú Libre- es un hombre cercano a Vladimir Cerrón.

El miércoles 8 de febrero, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Hernán Condori, exdirector regional de Salud de Junín, como nuevo titular del sector. “Por las comunidades ashánincas, donde laboro por más de 20 años, por los aymaras y quechuas, mis orígenes, por mi familia, por Dios y por nuestra patria. Sí, juro”, dijo durante la ceremonia al tomar el cargo.

Denuncias y promoción de cuestionados productos

Tras su nombramiento se conoció que Condori Machado es investigado por la fiscalía anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.

También, que la Contraloría incluyó al actual ministro de Salud en su informe de auditoría sobre la contratación y operatividad de un tomógrafo en el Hospital II-2 La Merced, por su gestión como titular de la Red de Salud de Chanchamayo, función que cumplió entre enero del 2011 y febrero del 2014.

En el año 2013, cuando era el primer periodo como director de la Red de Salud Chanchamayo, el ahora ministro Hernán Condori, tuvo que enfrentar un proceso luego que la ciudadana María Chihuala Hinostroza, interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la entidad.

Condori Machado también protagoniza videos en la que hace referencia al consumo de ivermectina y la azitromicina cuando brinda recomendaciones para prevenir contagios del COVID-19. También aparece cuando promociona el agua arracimada a la que le atribuye propiedades beneficiosas para la salud, y sin tener evidencia científica.

Colegio Médico

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, mostró su preocupación frente a este cambio en plena tercera ola del coronavirus (COVID-19). Adelantó que están investigando si el nuevo ministro Hernán Condori tiene procesos éticos.

“Estamos preocupados como Colegio Médico porque en plena tercera ola, en la cual todavía no ha bajado la cantidad de enfermos, fallecidos y la demanda de las camas, se cambie a un ministro. Creo que esto nos preocupa porque no sabemos qué va a pasar mañana, si a todos los funcionarios nos van a cambiar y la población va a estar desprotegida. Y esto es realmente es lamentable, porque nos permite ver un panorama no tan bueno porque la salud es lo primero”, señaló en dialogo a RPP Noticias.

Exministro Óscar Ugarte

El exministro de Salud Óscar Ugarte consideró que el nombramiento de Hernán Condori Machado responde a que el sector se ha convertido en un “botín político”. Creo que lo que ha sucedido con el cambio de ministro, y la designación del nuevo ministro es eso, a todas luces, es una concesión al grupo ‘cerronista’ para conseguir un apoyo que no necesariamente le era esquivo, y que incluso frente al anterior gabinete fue abiertamente contrario como lo declaró Vladimir Cerrón. Han convertido al Minsa es un botín político, que es inaceptable”, refirió en entrevista con Canal N.

Ugarte Ubilluz calificó de “preocupante” que nuevo ministro esté involucrado en la promoción de productos sin evidencia científica. “Eso es contrario a la ciencia y la experiencia. Es sumamente preocupante que alguien que tenga posiciones de este tipo asuma una responsabilidad tan importante como ser el ministro de Salud en el país. Creo que esto tiene que ser reevaluado empezando por el presidente de la República, pero también por el Congreso”, dijo.

Elmer Huerta

El médico infectólogo, Elmer Huerta, cuestionó que un “vendedor de aceite de culebra”, en referencia a Hernán Condori, esté frente al Ministerio de Salud (Minsa) durante la pandemia del coronavirus (COVID-19). Estas expresiones responden al video en donde aparece el nuevo ministro de Salud promocionando el agua arracimada.

““La gran pregunta es: ¿puede el Perú en este momento de pandemia y en el futuro tener a un ministro de Salud que es un vendedor de aceite de culebra? esa es la pregunta”, señaló durante su programa Sanamente.

“Uno se puede dedicar a lo que quiera en su vida privada, pero que lo nombren como ministro de Salud me parece que es un insulto a la comunidad científica del Perú” , añadió.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo lamentó que el presidente Pedro Castillo designara como ministro de Salud a persona investigada por la Fiscalía Anticorrupción. También criticó que Hernán Condori no cuente con experiencia destacada en salud pública, y que que avale el uso de productos sin respaldo científico, por lo que reiteró “corregir” este tipo de decisiones.

“Para afrontar la emergencia sanitaria y evitar más muertes por COVID-19 urge que el @Minsa_Peru esté a cargo de una persona idónea para esa función. El @congresoperu debe evitar que se produzca un debilitamiento del Minsa y de la campaña de vacunación ”, publicó en su cuenta de Twitter.

“Demandamos al Gobierno corregir la designación reiterativa de personas cuestionables. Además, fortalecer el proceso de vacunación contra COVID-19, especialmente de niñas y niños. El cuidado de la salud pública y el buen gobierno es una obligación constitucional”, añadió la institución.

Lamentamos que presidente de la República designara como ministro de Salud a persona investigada por @FiscaliaPeru anticorrupción, sin experiencia destacada en salud pública, que avala uso de productos sin respaldo científico. Le reiteramos corregir este tipo de decisiones (1/3) pic.twitter.com/HF4f3FX8rp — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 9, 2022

César Acuña

El excandidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, criticó el cambio en el sector Salud, donde se reemplazó a Hernando Cevallos por el militante de Perú Libre Hernán Condori.

“Su gran error fue sacar al ministro de Salud solo por complacer a Perú Libre, a Vladimir Cerrón. Eso no es responsable. Lo condicionan y no le interesa la vida de los peruanos”, evaluó.

Científicos.pe

La organización sin fines de lucro Científicos.pe también expresó su preocupación y rechazo por el cambio de titular del Ministerio de Salud. Exigieron que se nombren responsables que promuevan políticas basadas en evidencias científicas.

“Manifestamos nuestro más rotundo rechazo al nombramiento al frente del Ministerio de Salud de una persona que promueve productos cuya efectividad NO cuenta con un respaldo científico, como el cluster X2. Es inaudito y preocupante que la salud de todos los y las peruanas, e el contexto de una pandemia, sea el precio a pagar por un cupo político”, se lee en su publicación en redes sociales.

Expresamos nuestra preocupación y rechazo por el cambio en la cabeza del Ministerio de Salud @Minsa_Peru. Exigimos se nombren responsables que promuevan políticas basadas en evidencias científicas. pic.twitter.com/xHyPN3Wb6v — Cientificos.pe (@cientificospe) February 9, 2022





