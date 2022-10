Gabriela Sevilla, la mujer de 30 años que supuestamente había sido secuestrada el pasado 19 de octubre, aseguró que sí estuvo embarazada y dijo que tiene pruebas para demostrarlo, como ecografías.

En declaraciones en los exteriores de su vivienda, en Surco, afirmó que no le terminaron de hacerle todos los exámenes del caso y que quiere pensar que lo afirmado por el Instituto de Medicina Legal (IML) es un error.

“Tengo los papeles de casi todos los meses de mi embarazo. Quiero pensar que no terminaron de hacerme todos los exámenes. Me gustaría que me terminen de hacer los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esa manera”, expresó.

“Claro que he estado embarazada. La fiscalía está haciendo las investigaciones. Cuando mi bebé nació, yo no lo escuché llorar, pero tengo esperanza que sí puedan encontrarla y que está desaparecida. Yo voy a ir a buscar a mi bebé”, agregó.

La joven también indicó que se siente “consternada” por lo anunciado por el IML y dijo que brindará su declaración al respecto ante la Dirección Nacional de Criminalística (Dirincri) este sábado a las 10:00 a.m.

“Tengo registros de los latidos de mi hija como cinco veces. Es imposible, tengo ecografías de mi bebé como para que me digan que nunca estuve embarazada”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, Gabriela Sevilla aclaró que no tomó ningún taxi de aplicativo y que decidió acudir sola a la clínica tras conversar con una amiga.

“Yo salí sola de mi casa porque Ramiro [Gálvez, su pareja] no estaba y mis papás habían salido dos horas de la casa. Ramiro no estaba en la casa desde el día anterior. Le escribí en ese momento y me dijo: ‘voy para allá’. Le dije: ‘He roto fuente pero aparte me limpié con sangre’”, manifestó.

“Le pregunté a una amiga si me podía acompañar y me dijo: ‘Creo que la sangre es peligroso, así que creo que deberías ir a la clínica’. No tomé ningún taxi Beat”, añadió.

Como se recuerda, el Ministerio Público informó este viernes que Gabriela Sevilla no presenta signos de gestación. De esta manera el certificado médico legal ratifica la información brindada por el ministro del Interior, Willy Huerta, de que la mujer de 30 años no estaba embarazada.