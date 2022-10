Luego que el ministro del Interior, Willy Huerta, asegurara que la mujer nunca estuvo embarazada., dos familiares de Gabriela Sevilla insistieron que la joven de 30 años sí estaba en estado de gestación e incluso exigieron que la Policía Nacional continúe buscando a la bebé.

“Lo que necesitamos es que se esclarezcan las cosas. La Policía ya tomó conocimiento de todo lo ocurrido cuando ella ha llegado. Todo eso está en investigación. Lo que nos han comentado que no podemos seguir hablando porque entorpecemos las investigaciones, queremos sí, es que Martina aparezca“, una familiar de Gabriela, desde la vivienda situada en Villa María del Triunfo donde se reportó la aparición de la mujer.

Cuando fue consulta sobre qué opina respecto a lo mencionado por el titular del Ministerio del Interior sobre que Gabriela al ser examinada no habría estado en estado de gestación, la familiar contestó: “ Para nosotros es imposible que Gabriela no esté embarazada. Yo he hablado con su papá ”.

Por su parte, el tío de la mujer aseguró que ellos no acudieron al baby shower. Sin embargo, mencionó que cuando Gabriela llegó descompensada al domicilio en Villa María del Triunfo.

“No voy a afirmar ni nada porque no la he visto, ella vive en Surco. No hemos ido a su baby shower. Con la forma que está su pantalón y su ropa entonces nosotros sabemos que ha tenido problemas del bebé [..] Cómo pueden estar cuestionando a la muchacha que ha venido mal. Este es un tema que la Policía tiene que investigar. Si el ministro afirma [que no está embaraza] que se investigue y es lógico que la muchacha tiene que aclararlo”, sentenció.

“Yo presumo que la dejaron cerca por acá o ella se escapó por eso apareció acá. Eso debe explicar Gabrielita. Hace dos años que no vemos a mi sobrina”, añadió.

MINISTRO DESMINTIÓ A GABRIELA

El ministro del Interior, Willy Huerta, informó que Gabriela Sevilla -la mujer que desapareció el 19 de octubre- no estaba embarazada. Mencionó que las investigaciones sobre este caso tuvieron prioridad por propio pedido del presidente Pedro Castillo.

“Después de haber sido atendida clínicamente por los médicos del hospital Militar no se ha determinado que habido embarazo. Clínicamente, hasta el momento se ha determinado que la señorita no ha estado embarazada. Los médicos han determinado, hasta el momento, que no habido embarazo”, remarcó.

En otro momento, el titular del Mininter informó que Gabriela Sevilla no brinda declaraciones a las autoridades. “La persona no colabora ha estado renuente para las atenciones para esclarecer la situación. La Policía sigue investigando”.

Como se sabe, la familia de Sevilla Torello, reportó su desaparición tras abordar un taxi en Surco el miércoles 19 de octubre.

