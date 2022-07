Familiares del sereno de la Municipalidad de Ventanilla, Eduardo Chumpitaz Carrera, desaparecido el pasado 27 de julio cuando trataba de salvar a un joven de 16 años que se ahogaba en el mar, piden apoyo para continuar su búsqueda.

Una de las hermanas del sereno contó que ayer, viernes 29 de julio, era cumpleaños del desaparecido. Contó que buscan a Eduardo, de 37 años, en diferentes puntos del mar de Ventanilla.

“ Hoy es el cumpleaños de mi hermano y deberíamos estar con él, No estar llorando o pidiendo que el mar lo regrese cuando hay la posibilidad que ellos pidan ayuda y la Marina venga, pero no, son tres días que estamos llorando, caminando, haciendo el trabajo que debería corresponder a la Municipalidad [de Ventanilla] ”, dijo para el noticiero América Noticias.

Continúa búsqueda de sereno en mar de Ventilla

“ Él dio su vida donde no tenía que dar. Él era un trabajador que prestaba servicio a la ciudadanía, no era un guardacostas. Él no tuvo por qué meterse; sin embargo, por humanidad, mentira, no fue por humanidad fue porque a mi hermano lo mandaron a que se meta ”, añadió.

La familiar del sereno de Ventanilla desaparecido recordó cómo era su hermano. “Era muy sensible, muy buena persona. Se quitaba lo que tenía para darte”, agregó.

Los familiares piden a la Municipalidad de Lima y a la Marina de Guerra una búsqueda exhaustiva para encontrar el cuerpo de Eduardo para que su muerte no queda impune.

Cabe recordar que durante el rescate al adolescente en el mar de Ventanilla murieron los otros serenos Abel Bocanegra Calderón y Luis Portal Llanos. Ambos cuerpos ya fueron sepultados.

