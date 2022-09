Los dueños de cevicherías, situados en Lince, denunciaron que son víctimas de extorsionadores. Ellos piden garantías para su integridad y seguridad de su negocio al ser amenazados de muerte si no cumplen con el pago de un cupo de hasta S/ 5.000.

Según las víctimas reciben mensajes, audios y videos amenazantes. “Mira, acá somos una organización que está llevando el control de toda esta zona y de los últimos crímenes. Acá, negocio chico y y grande tienen que pagarnos. Ni la Policía te va a respaldar”, se escucha un material audiovisual enviado a los empresarios donde aparece cómo cargan un fusil.

“Acá la única solución es el dinero. En caso contrario, voy a meterme a tu casa a matar a uno de tu familia”, continúa la amenaza del extorsionador en el video difundido por América Noticias.

La señora Clara Cahuana, propietaria de una cevichería en Lince, recibió este video a través de WhatsApp junto a un mensaje de texto amenazante. “Que si no pago los S/ 5.000 en un plazo de 24 horas pondrán dinamita en mi negocio o atentan contra mi familia”, dijo.

“Nos inquieta esos mensajes. No nos dejan trabajar tranquilos. Lo que preocupa es que el mensaje amenazantes va dirigido a ella”, dijo Sabino Elario, esposo de la señora Clara.

De otro lado, está el caso de Jhon Rojas, dueño de un restaurante que abrió hace seis años en Lince. Él contó que recibió un mensaje de texto en el que se le amenaza para que pague S/5.000. “Si no pago dentro de las 24 horas atentan contra mi negocio, los trabajadores y mi familia. Yo no he hecho el pago porque sino me estoy dejando intimidar”, dijo.

“No puedo pagar cinco mil soles porque significa perder y no habría más que cerrar el negocio. Es una red que quiere atacar en varios distritos. Aquí, uno no puede emprender porque te cobran cupo”, agregó.

Los empresarios extorsionados indicaron que a la fecha los delincuentes vienen amenazando a propietarios de cevicherías y que un mes antes fueron los dueños de pollerías los perjudicados con esta modalidad delictiva del cobro de cupos.

Los agraviados denunciaron el hecho y esperan que la Policía tome cartas en el asunto.

