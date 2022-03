La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, informó que se decidió anular el proceso de admisión 2022-II, tras la filtración de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, indicó Jeri Ramón en conferencia de prensa desde la ciudad universitaria.

Agregó que es importante entender “en salvaguarda del prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. “El pago (por concepto de derecho al examen) de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber”, añadió.

Detalló que la decisión incluye la suspensión de las prueba de esta semana y del día de mañana, así como las tomadas el fin se semana pasado, el sábado 12 y domingo 13 de marzo.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, precisó.

