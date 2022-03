La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, señaló este sábado que la semana pasada se reportó una “supuesta filtración” de la primera jornada del examen de admisión (sábado 12 y domingo 13), que ya fue denunciada ante la fiscalía y que la decisión de anular todo el proceso de admisión 2022-II se debe a que la prueba de hoy fue mostrada en un canal de televisión, mientras la evaluación estaba en curso.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, indicó Jeri Ramón en conferencia de prensa desde la ciudad universitaria.

Agregó que es importante entender “en salvaguarda del prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. “El pago (por concepto de derecho al examen) de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber”, añadió.

“ La pregunta es cómo llega la prueba a canal 9 y al doctor Almerí, si se supone que se trata de un tercero que no está dentro del proceso de examen de admisión. Él sale denunciando de que se había filtrado la prueba y la mostraba en el canal . Tenemos que saber quién le mandó prueba. Creo que lo más correcto y ético, por la trasparencia y seguridad del proceso, es anular el examen”, indicó a la Agencia Andina.

Jerí repitió estos cuestionamientos en declaraciones a TV Perú: “En primer lugar se ha filtrado una prueba y lo ha hecho de conocimiento el doctor Almerí. Creo que la pregunta que tengo que hacerle al Dr. Almerí es de dónde le llegó la prueba porque también se pudo filtrar a alguien para dañar la imagen de San Marcos . Lo segundo es que se ha tomado la medida de anular el examen de admisión. Todo el proceso de admisión en salvaguarda de la calidad académica y los alumnos que se han esforzado en estudiar para ingresar a San Marcos frente a esta venta fraudulenta de estas pruebas que se están dando”.

Persona que denunció filtración responde

En respuesta, el doctor Marco Almerí criticó que la rectora de la Decana de América lo haya nombrado durante sus expresiones respecto a la toma de decisión de la anulación del examen de admisión de hoy, sábado 19 y del día de mañana, domingo 20 de marzo así como las tomadas el fin se semana pasado, el sábado 12 y domingo 13 de marzo.

Calificó de “venganza” que la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, haya usado su nombre durante sus declaraciones.

“Me parece una cobarde insinuación lo que la rectora ha hecho para conmigo. Ha dicho que soy yo la persona que habría filtrado ese examen, queriendo así limpiar su responsabilidad. Yo no participo de este proceso de admisión. No soy rector, no soy decano, no soy profesor no forma parte del tercio o grupo que forma la asamblea o consejo universitario como egresado. Y no he participado de este proceso de admisión ni de ninguno antes”, dijo para TV Perú.

“ Creo que es una venganza de parte de la rectora conmigo porque la semana pasada pude denunciar que era imposible que un alumno que haya sacado 300 y 400 o 600 puntos hace tres meses nada más, y en el reciente examen ahora pueda sacar 1.400, 1.800 puntos . Y lo digo porque he sido estudiante y es imposible levantar más de mil puntos y sacar puntajes históricos. Salí a denunciar esas irregulares de mi ex universidad a vista y paciencia de las autoridades”, añadió.

Almerí, quien dijo ser exalumno de la casa superior, aseguró que no es docente ni ejerce cargo alguno en la citada universidad y que se enteró de la filtración del examen de admisión a través de las redes sociales.

“Tomé conocimiento de esta filtración a las 10:21 de la mañana por las redes. Los chicos a través de WhatsApp me enviaron a mi personal el examen y también en mi Facebook. También he visto en algunas academias que a la misma hora estaban publicando el examen. Y o me he enterado a la misma hora que todo el país se había enterado. Mientras la rectora y sus decanos hacían la pantomima de control de un examen que desde la semana pasada tenía vicios de que era irregular ”, refirió.

