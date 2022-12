El ciudadano Leo Barraza denunció que delincuentes robaron su violonchelo de cien año de antigüedad la mañana del último jueves, en la avenida Tomás Marsano, en el distrito de Surquillo.

“Es mi instrumento de trabajo. Tiene un significado muy importante más allá de lo que cueste. Es mi compañero de vida”, dijo el dueño del violonchelo robado.

El hecho se produjo cuando el joven dejó el instrumento dentro del auto de su amigo para ir, junto a un grupo de colegas, a tomar desayuno en un local del citado distrito. “Habíamos salido por la otra puerta y cuando llegamos esto [señala la luna de una de las ventanas posteriores del auto] estaba abierta”, agregó.

Leo Barraza cultiva el talento de tocar violonchelo desde los 11 años. En un video difundido por el matinal se muestra al joven participar en un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional donde utiliza su instrumento musical.

Añadió que su violonchelo al tener cien años de antigüedad es porque se trata de una reliquia familiar que está perfectamente conservada. “Me imagino que me han estado siguiendo porque no ‘cuadra’ [no tiene sentido] porque había muchas cosas ahí y solo se llevaron mi instrumento”, dijo. La denuncia ya fue presentada en la comisaría de Surquillo.

Leo, de 23 años, es egresado de la Universidad Nacional de Música y pidió apoyo para ubicar su herramienta de trabajo y continuar con sus proyectos. Cualquier información puede llamar al: 959-330735.

