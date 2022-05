A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 2, hasta el sábado 7 de mayo, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 2

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

URB. HUERTA DE LA VIRREYNA JR. CHACAS CDRA 1, JR. CHAVIN CDRAS 0, 1, JR. IQUIQUE CDRAS 0, 2, JR. ZORRITOS CDRAS 2, 3.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

AV. ALFONSO UGARTE CDRAS 5, 6, 7, 8, 9, AVENIDA CORREDOR TRONCAL DEL METROPOLITANO, AV. ALFONSO UGARTE ESQUINA JR. QUILCA, CALLE DAVALOS LISSON CDRA 3, JR. CAÑETA CDRA 8, JR. CHACAS CDRAS 0, 1, 2, JR. CHANCAY CDRAS 8, 9, JR. CHOTA CDRAS 7, 8, JR. IQUIQUE CDRA 1, JR. POMABAMBA CDRA 2, JR. QUILCA CDRA 5, JR. ZEPITA CDRAS 6, 7, JR. ZORRITOS CDRA 1, PASAJE GABRIEL DELGADO CDRA 5, PASAJE TEODORO PEÑALOZA CDRA 2.

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

URB. HUERTA DE LA VIRREYNA AV. ALFONSO UGARTE CDRAS 9, 10, CALLE DAVALOS LISSON CDRA 3, JR. CHACAS CDRA 2, JR. CHOTA CDRA 10, JR. ILO CDRAS 3, 4, JR. POMABAMBA CDRA 1.

Ancón (08:30 a 17:30)

URB. COVITIOMAR AV. 19 DE ENERO MZA, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, AV. ALEJANDRO BERTELLO CDRAS 1, 4, MZ A1, C, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, L, AV. HEROES NAVALES MZ A, B, B1, B2, D, E, H2, I, I2, J, J1, AV. PANAMERICANA NORTE MZ A, A2, E1, G2, CALLE 14 DE FEBRERO MZ C, C2, D, D2, E, E2, CALLE 17 DE OCTUBRE MZ H, H2, I2, CALLE 27 DE JULIO MZ E2, F2, G, G2, H, H2, CALLE 28 DE OCTUBRE MZ D, D2, CALLE 8 DE DICIEMBRE MZ A2, B2, G, G2, CALLE COLECTORA MZ A, A1, B, B1, D, E, F, G, H, CALLE ELIAS AGUIRRE ROMERO MZ B, C, D, Z, CALLE MARINERO ROBLES CDRA 1, MZ F, G, I, CALLE SAN VICENTE DE PAUL MZ G, G1, H, H1, I, I1, J1, K, K1, JR. SAN JUAN BAUTISTA MZ L1, M1, JR. SAN MARTIN DE PORRES MZ D1, E1, A.H. SAN PEDRO AV. 6 DE FEBRERO MZ A, B, C, E, A.H. SANTA ROSA DE LIMA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, URB. BRISAS DE SANTA ROSA MZ B, C, D, E, G, J, O, P, Q, R.

Comas (09:00 a 18:00)

P.J. COLLIQUE AV. ANDRES AVELINO CACERES CDRAS 1, 2, MZ A, K1, N1, O1, S1, AV. COLLIQUE MZ W, AV. JULIO C. TELLO CDRAS 1, 2, 6, MZ C1, Q, AV. LUIS SANCHEZ CERRO CDRA 2, MZ O1, AV. PUNO CDRA 1, AV. REVOLUCIÓN CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, MZ B, B1, C1, D1, E, E1, F1, G1, I1, N, AV. TUPAC AMARU CDRAS 1, 2, CALLE AUGUSTO B. LEGUIA MZ X3, CALLE JOSE GALVEZ CDRA 1, 2, 3, MZ G, G1, CALLE ELIAS AGUIRRE CDRAS 1, 6, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 1, CALLE JOSE OLAYA CDRA 1, CALLE LA MAR CDRA 1, MZ G1, I1, CALLE RAMON CASTILLA CDRA 1, MZ A1, D, D1, CALLE TARAPACA CDRA 1, MZ D1, E1, CALLE TINGO MARIA CDRAS 1, 2, MZ L1, JR. ARICA CDRA 1, MZ E1, F1, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, MZ C1, JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 1, 2, MZ N1, O1, JR. HUASCARAN CDRAS 1, 2, 3, MZ F, F1, G1, U, JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 67, JR. JOSE GALVEZ CDRAS 1, 2, 3, MZ E1, F1, J1, K1, JR. LUIS SANCHEZ CERRO CDRA 1, MZ X, X1, X3, X5, X7, X8, Z, JR. MARISCAL CACERES CDRAS 1, 2, MZ F1, JR. MIGUEL IGLESIAS CDRAS 1, 2, JR. SAN LUIS CDRA 1, JR. SAN MARTIN DE PORRES CDRAS 2, 3, 4, MZ H, I, M1, S1, JR. TACNA CDRA 1, MZ D1, L1, PASAJE LEONCIO PRADO CDRAS 1, 6, JR. MICAELA BASTIDAS CDRAS 1, 2, PASAJE PUCARA MZ X, X6, PASAJE SAN JUAN BAUTISTA CDRAS 1, 2, MZ M1, R1, Z1, PASAJE SANTA ROSA CDRA 1.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 17:00)

VENIDA 13 DE JUNIO 2000 MZ F6, G6, H6, I6, AVENIDA 9 DE DICIEMBRE MZ F, K, K1, L, Ñ, S, T, T1, X, Y, Z, AVENIDA 9 DE SETIEMBRE MZ I1, K, L, AVENIDA MICAELA BASTIDAS MZ X, X1, Y, Y1, AVENIDA PROGRESO MZ A1, L, L1, M1, AVENIDA SAN MARTÍN DE PORRES MZ K, K1, L, CALLE 2 MZ A, A6, B6, CALLE 8 MZ I6, K6, L, L6, CALLE 9 DE DICIEMBRE MZ B, C, D, CALLE 9 MZ L6, D, CALLE D MZ J, CALLE EL PARQUE 2000 MZ F6, CALLE LA CHIRA 2000 MZ K6, CALLE LAS CAOBAS 2000 MZ C6, CALLE LAS RETAMAS 2000 MZ M, M6, Ñ, Ñ6, CALLE LOS CLAVES 2000 MZ G6, H6, CALLE LAS GERANIOS MZ J6, CALLE LOS GIRASOLES MZ F, G, G6, H6, CALLE LOS GLADIOLO 2000 MZ A6, C, C6, M6, N6, Ñ6, CALLE LOS JAZMINES 2000 MZ F6, G6, CALLE LOS PINOS 2000 MZ I6, J6, CALLE LOS ROSALES 2000 MZ C, C6, D6, H, H6, I, I6, B, B6, CALLE LOS TALARES MZ H, J, N1, Ñ1, O, P, T U, Z, CALLE S/N MZ A, B, Y1, A1, D1, H I, J1, M1, A1, B1, C1, D, D1, F1, G1, J, K, X, W, U, V, CALLE SANTA MARÍA MZ Y, Z, CALLE SANTA ROSA MZ A, A2, B.

San Martín de Porres (09:30 a 11:00)

URB. CONDEVILLA SEÑOR AV. CANTA CDRAS 2, 3, MZ V8, CALLE JOSE MARIA CORDOVA CDRAS 33, 34, 35, CALLE PEREZ DE TUDELA CDRAS 2, 3, JR. NICANOR ASIN CDRA 1, JR. AGUSTIN GAMARRA CDRAS 1, 33, 35, JR. DIEGO FERRE CDRA 1, JR. SUCRE CDRAS 35, 36, MZ P, JR. LEONCIO PRADO CDRA 1, JR. MARIANO VARELA CDRA 1, JR. TORIBIO LUZURIAGA CDRA 1, 2, MZ N8, P, JR. NICOLAS GONZALES CDRA 35.

Callao (09:30 a 17:30)

A.H. JUAN PABLO II AV. NESTOR GAMBETA MZ F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, W, Z.

Ancón (10:00 a 11:30)

URB. INGA GARCILAZO DE LA VEGA AV. DOS DE MAYO CDRA 4, AV. ABTAO CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, AV. ANCON CDRAS 2, 3, AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS 3, 4, 5, CALLE AMAZONAS CDRA 6, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 3, 4, 5, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 2, CALLE LORETO CDRAS 3, 4, 5, 6, CALLE RIMAC CDRAS 3, 4, 5, PASAJE APURIMAC MZ 17, L, PASAJE CURDELL CDRAS 5, 6.

Callao (12:00 a 14:30)

URB. SAN JUAN MASIAS CALLE 20 S/N CALLE S/N CDRA 1, MZ M, JR. PISAC CDRA 1.

Ancón (12:30 a 14:00)

URB. INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV. DOS DE MAYO CDRAS 2, 3, CALLE BALTA CDRAS 2, 3, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 1, 2, CALLE JORGE CHAVEZ CDRAS 3, CALLE S/N CDRAS 1, 2, 3, PASAJE PRIVADO CDRAS 2, 3.

Callao (15:00 a 17:30)

URB. SAN JUAN MASIAS AV. CANADA MZ F, F1, CALLE OLLANTAY CDRA 1, 4, 6, MZ M, CALLE S/N CDRA 2, MZ L.

Ancón (15:30 a 17:00)

URB. ESTELA MARIS CALLE CANGREJOS CDRA 1, MZ A, CALLE LAS COLINAS CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ N, CALLE EL SARCILLO CDRA 1, CALLE LAS GAVIOTAS CDRA 4, CALLE LOS PINGUINOS CDRA 2, MZ H, CALLE PIQUEROS CDRAS 1, 2, 6, MZ B, I, J, MALECON MANUEL PARDO CDRAS 2, 3, MZ B, J, K, O, PASAJE PRIVADO CDRAS 1, 2.

MARTES 3

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

AV. ALFONSO UGARTE CDRAS 5, 6, 7, AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 1, 2, 3, JR. ANGARAES CDRAS 7, 8, JR. CAÑETA CDRAS 7, 8, JR. MOGUEGUA CDRA 7, JR. ZEPITA CDRAS 1, 6, 7, PASAJA LARRABURE CDRA 1, PASAJE MALAMBITO CDRA 2, PASAJE TEODORO PEÑALOZA CDRA 1, PLAZA DOS DE MAYO CDRA 1.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

AV. GARCILAZO DE LA VEGA CDRAS 8, 9, 10, AV. TACNA CDRA 7, CALLE DAVALOS LISSON CDRAS 1, 2, 9, JR. CHOTA CDRAS 5, 9, JR. ILO CDRAS 2, 3, 9, JR. QUILCA CDRAS 3, 4, 8, 9, JR. WASHINTONG CDRAS 8, 9, JR. ZEPITA CDRAS 4, 5, 8, PASAJE GABRIEL DELGADO CDRA 5, PASAJE INCLAN CDRA 1.

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

AV. GARCILAZO DE LA VEGA CDRA 9, JR. RUFINO TORRICO CDRAS 8, 9, JR. CAILLOMA CDRA 8, JR. ILO CDRA 9, JR. QUILCA CDRAS 2, 3.

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

AV. BOLIVIA CDRA 13, AV. GARCILAZO DE LA VEGA CDRA 8, 10, 11, 12, AV. URUGUAY CDRAS 1, 11, CALLE TAMBO DE BELEN CDRA 1, JR. CAMANA CDRA 1, 2, 10, JR. ILO CDRAS 1, 2, JR. WASHINGTON CDRAS 3, 9, 10, 11, 12,13, PASAJE ASISCLO VILLARÁN CDRAS 2, 3, 11, PASAJE NUEVA ROSITA CDRA 1, 2, PLAZA FRANCIA CDRA 2.

Callao (08:30 a 17:30)

A.H. PUERTO NUEVO MZ A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, B3, B4, B5, C, C1, C2, C3, C4, C5, D, D1, D2, D3, D4, D5, E, E1, E2, E3, E4, F, F1, F2, F3, F4, F5, G, G1, G2, G3, G4, G5, .H, H1, H2, H3, H4, H5, I, I4, I5, J, J4, Z

Puente Piedra (09:00 a 10:30)

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 3, URB. INDUSTRIAL LAS VEGAS AV. SANTA JOSEFINA MZ A1, URB. AUGUSTO BEDOJA MZ B, C, D.

Callao (09:30 a 11:00)

URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. TOMAS VALLE 4376, AV. BERTELLO CRUCE CON AV. TOMAS VALLE.

Ancón (11:30 a 13:00)

URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZ A, B, B1, C, D, H, URB. SAN JOSE MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, H.

Callao (12:00 a 13:30)

URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. ELMER FAUCETT CDRA 7, CALLE 1 CDRAS 1, 2, MZ D, F, CALLE B, CDRA 1. ANCON 14:30 – 16:00 URB. SANTA ROSA MZ 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 23, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 75, 76, A, C, U.

Callao (15:00 a 16:30)

URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. JAPON MZ C LT. 11, COLEGIOS PERUANOS.

MIÉRCOLES 4

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 2, 3, 4, JR. CAÑETE CDRA 6, JR. CHANCAY CDRAS 1, 4, 7, 8, 9, JR. MOQUEGUA CDRA 5, PASAJE INCLAN CDRAS 1, 4.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

AV. TACNA CDRAS 5, 6, JR. MOQUEGUA CDRAS 3, 4, JR. OCOÑA CDRA 4.

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRA 7, 8, JR. CAILLOMA CDRA 8, JR. CAMANA CDRA 8, JR. QUILCA CDRA 8.

Callao (08:00 a 18:00)

AVENIDA REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRS 24, 25, CALLE LAS ÁGUILAS CDRS 1, 2, CALLE LAS ALONDRAS CDRS 1, 2, 3, CALLE LAS OROPÉNDOLAS CDRS 1, 2, CALLE LOS TORDOS CDR 1, CALLE LOS ZORZALES CDRS 1, 2, CALLE LOS RUISEÑORES CDR 2, CALLE VENEZUELA CDR 3.

Ancón (08:30 a 17:30)

AV. LA VARIANTE MZ 31, AV. LOS RADARES MZ C5, K6, AV. LOS SENSORES MZ M, CALLE 10 DE NOVIEMBRE MZ A, CALLE LOS ORFEBRES MZ G, H5, L5, CALLE NAZCA MZ 52, 144, CALLE S/N MZ B, B5, F, 1.

Jesús María (10:00 a 17:00)

AVENIDA BRASIL CRDS 17, 18, AVENIDA CAYETANO HEREDIA CDRS 1, 2, 4, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MARIÁTEGUI CDRS 16, 17, 19, AVENIDA GENERAL GARZÓN CRDS 18, 19, AVENIDA PASO DE LOS ANDES CDRA 1, AVENIDA RICARDO TIZÓN Y BUENO CDR 1, JIRÓN HERMILIO VALDIZÁN CDRA 1, PROLONGACIÓN CAYETANO HEREDIA.

Callao (09:30 a 11:00)

EX FUNDO SAN AGUSTIN AV. ELMER FAUCETT CDRA 34, STRIP CENTERS DEL PERU, MZ P LT. 27.

Callao (12:00 a 13:30)

EX FUNDO SAN AGUSTIN AV. ELMER FAUCETT CON CALLE B, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, CALLE S/N CDRAS 1, 2.

Callao (15:00 a 16:30)

URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA CALLE A LT. 4, AV. AEROPUERTO MZ K, AV. BOCANEGRA CDRA 46. IRRIGACION

Santa Rosa (08:00 a 17:30)

CENTRO POBLADO LUVIO, FUNDO Y SECTOR SAN PEDRO, SECTOR LAS COLINAS; UBICADOS EN IRRIGACIÓN SANTA ROSA.

JUEVES 5

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

R. OCOÑA CDRAS 2, 6, 7, JR. CAILLOMA CDRAS. 3, 5, 6, JR. MOQUEGUA CDRA. 2, JR. CAMANÁ CDRAS. 7, 8

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

AV. EMANCIPACIÓN CDRAS. 3, 4, AV. EMANCIPACIÓN C/ AV. TORRICO SAN MARCELO, JR. CAILLOMA CDRA. 5, JR. MOQUEGUA CDRA. 9, JR. JOSÉ RUFINO TORRICO DE M. CDRA. 5

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. JOSÉ RUFINO TORRICO DE M. CDRAS. 1, 2, 3, AV. TACNA CDRA. 1, MALECÓN RÍMAC CDRA. 4, JR. CALLAO CDRA. 3, CALLE RINCONADA STO DOMINGO CDRAS. 1, 2, AV. BERROCAL CALLE S/N

Comas (08:30 a 17:30)

JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CDRA. 1, JR. MICAELA BASTIDAS CDRAS. 1, 67, JR. MIGUEL IGLESIAS CDRA. 1, JR. JOSÉ ANTONIO DE SUCRE CDRAS. 1, PASAJE SUCRE CDRAS. S/N, 1, 2, 4, JR. HUASCARÁN CDRA. 4, JR. LOS CLAVELES CDRAS. 1, 2, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 2, CALLE CAHUIDE CDRA. 1, PSJE. CAHUIDE CDRA. 67, AV. ALFONSO UGARTE CDRA. 1, JR. MANUEL GONZÁLEZ PRADA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. M. RICARDO PALMA SORIANO CDRAS. 1, 2, AV. REVOLUCIÓN CDRAS. 1, 2, 3, 8, 9, 10, JR. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA. 1, PSJE. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 0, 1, CALLE JORGUE CHÁVEZ CDRA. 1, AV. TÚPAC AMARU II CDRAS. 1, 3, CALLE MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, CALLE MARIANO MELGAR CDRAS. 1, 67, CALLE 28 DE JULIO CDRA. 67, CALLE VIZCARDO Y GUZMÁN CDRAS. 1, 10, A.H. 13 DE ENERO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. SAN MARTIN DE PORRAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, A.H. SANTÍSIMA CRUZ DE MAYO MZS. B, C, D, F, G, I, A.H. AMISTAD UNIDA MZS. C, D, E, A.H. CAMINO DE JESÚS MZS. A, B, C, D, H, P.J. COLLIQUE MZS. A, B2, D, F, G, G1, H, I, J, J1, K, L, M, N, P, Q, R, R4, S, T, U, V, W, X, Z, A.H. VILLA DE JESÚS MZ. J, A.H. MANUEL GONZALES PRADA MZS. A, B, C, A.H. SR. CAUTIVO DE AYABACA MZS. E, F, CALLE TUPAC AMARU CDRA. 1 C/ CALLE MARIA P BELLIDO, A.H. SAGRADA FAMILIA MZ. A.

Callao (09:00 a 10:30)

AV. BOCANEGRA CDRAS. S/N, 3, 4, 15 (URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA), A.H. STA. ROSA MZ. K, A.H. SARITA COLONIA

Puente Piedra (09:30 a 17:30)

AV. MARCOS ESPINOZA MZS. A, E, E2, F, F2, G, G2, H, H2, I, I2, L, L2, M, M2, N, N2, Ñ, Ñ2, R, S, U, V, X, Y, C.P. 6 DE ABRIL MZS. A, B, C, D, F, G, H, I, ASOC. 8 DE DICIEMBRE MZS. A, I, A.H. ELISEO TEOBALDO COLLAZOS VERDE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 5 DE OCTUBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, A.H. 2 DE MARZO MZ. E, A.H. LOS GIRASOLES PUENTE PIEDRA MZS. D, E, C.P. 23 DE SETIEMBRE MZ. J, A.H. NUEVO PROGRESO MZ. A

Callao (09:30 a 17:00)

A.H. SARITA COLONIA MZS. D3, K, L, M, N, O, P, Q, Q1, R, S, T, U, A.H. STA. ROSA DE LIMA CERRO LA REGLA MZ. D

San Martín de Porres (12:00 a 13:30)

JR. HIPÓLITO UNANUE CDRA. 1, AV. ANGÉLICA GAMARRA DE LEÓN VELARDE CDRAS. 1, 21, 22, AV. RICARDO LEÓN VELARDE CDRAS. 1, 2, 3, 22, 27, 28, CALLE ANTONIO ULLOA CDRA. 21, CALLE MAX FORZONI ACCOLTI CDRAS. 20, 21, CALLE AUGUSTO SALAZAR BONDY CDRAS. 1, 20, URB. LOS LIBERTADORES MZS. A, B, M, Z, URB. EL PACÍFICO MZS. A, B, C, D, P

Callao (15:00 a 16:30)

CALLE S/N CDRAS. 37, 38, AV. ELMER FAUCETT CDRA. 38

San Miguel de Acos (10:00 a 17:00)

COMUNIDAD CAMPESIA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO DE SUMBILCA.

VIERNES 6

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

JR. CAILLOMA CDRAS. 1, 2, 6, JR. CALLAO CDRAS. 2, 3, JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRAS. 1, 2

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

JR. ICA CDRA. 1, 2, 3, 4, JR. CAMANÁ CDRAS. 1, 2, 3, PSJE. PRIVADO CDRA. 3, JR. CALLAO CDRA. 2

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

AV. EMANCIPACIÓN CDRAS. 1, 2, 6, JR. CAMANÁ CDRAS. 2, 5, 6, AV. EMANCIPACIÓN CDRA. 1 C/ AV. CAMANÁ, JR. CAILLOMA CDRA. 5, JR. DE LA UNIÓN CDRA. 7, JR. MOQUEGUA CDRA. 1

San Martín de Porres (08:00 a 17:00)

URB. KAMA MZS. A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, ASOC. FLORIDA MZ. B, URB. CALIFORNIA MZS. N, O, URB. DOMINICOS DE STA ROSA MZS. F, H, M, URB. EL UNIVERSO MZS. B, C, D, E, F, G, H, Z, JR. SAN MARTÍN DE PORRES CDRA. 4, ASOC LOS CHASQUIS MZ. Q

Ventanilla (08:30 a 17:30)

A.H. ANGAMOS MZS. A, I4, M1, N, N1, N2, N3, N4, N5, N11, O5, P, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q, Q10, Q11, R, R4, R5, R6, R12, R13, R14, R15, T, T4, T5, T6, T7, V, V1, Z, A.H. LOS HIJOS DE GRAU MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, P1, Q, R15, U, V, X, Y, Z, Z1, URB. LOS CEDROS MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, A.H. VILLA HERMOSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. LAS BRISAS DE VENTANILLA MZS. A, B, C, A.H. ALEXANDER KOURI MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, Z, A.H. ALFONSO UGARTE MZS. E, Q

Magdalena del Mar (09:00 a 16:00)

JR. ROQUE SÁENZ PEÑA CDRA. 1, 5 (INMOBILIARIA CRUZ DEL SUR S.A.), 38, AV. BRASIL CDRAS. 5, 38, 39, AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRAS. 4, 5, 7, JR. BOLOGNESI CDRAS. 1, 2, 36, 37, JR. LIBERTAD CDRAS. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 39, JR. GÁLVEZ CDRAS. 2, 8, JR. ALFONSO UGARTE CDRA. 1, JR. MIGUEL GRAU CDRAS. 2, 3, JR. SALAVERRY CDRA. 1, JR. MOORE CDRA. 2, CALLE BALTAZAR GAVILAN CDRA. 5

Ancón (09:30 a 17:30)

AVENIDA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZ F, G, I, AVENIDA JULIO CÉSAR TELLO MZ K, CALLE 10 MZ K, CALLE 11 MZ A, G, J, K, Z, CALLE 12 MZ G, H, CALLE 14 MZ H, I, CALLE 5 MZ F, J, CALLE 9 MZ J, K.

San Martín de Porres (12:00 a 13:30)

AV. ZARUMILLA CDRAS. 3, 4, 5, 6, CALLE ARENILLAS CDRA. 1, JR. MÁRTIR JOSÉ OLAYA CDRAS. 3, 4, 5, 6, 10, JR. PORVENIR CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRA. 6, JR. POCITOS CDRAS. 1, 2, 4, 5, CALLE ARTURO CASTILLO CDRA. 2, CALLE AGUAS VERDES CDRA. 3, AV. 10 DE JUNIO CDRA. 10

SÁBADO 7

La Punta (08:30 a 17:30)

AV. CRNEL. BOLOGNESI S/N (MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), AV. CRNEL. BOLOGNESI CDRAS. 3, 4, 5, JR. GARCÍA Y GARCÍA CDRAS. 0, 3, JR. TARAPACÁ CDRAS. S/N, 1, 2, 5, 6, PSJE. 2 DE MAYO CDRAS. 1, 2, MALECÓN JOSÉ PARDO CDRAS. S/N, 2, AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA. 2, JR. MEDINA CDRAS. 0, 1, 2, JR. ROQUE SÁENZ PEÑA CDRAS. 1, 2, PSJE. PRIVADO CDRAS. 2, 4, 5, JR. ARRIETA CDRAS. 1, 4, JR. JUAN MOORE CDRAS. 2, JR. AGUSTÍN TOVAR CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, JR. FERRÉ CDRA. 2, CALLE S/N CDRA. 7, JR. LARCO CDRA. 1, JR. LARCO C/ JR. TOVAR (MONUMENTO POZUZO), JR. TOVAR C/. JR. MOORE (PARQUE DELFÍN)

Ventanilla (09:00 a 18:00)

A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A, A21, A22, A27, A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS MZS. H, H1, I, I1, J1, J2, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, O1, P, Q1, R, R1, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W, W1, X, X1, Y, Y1, Z, Z2, Z3

