A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 11 hasta el sábado 16 de abril, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 11

Lima Cercado (08:00 a 09:00)

URB. CASINELLI AV. MEIGSS CDRAS 1, 2, 5, JR. ACOMAYO ESQUINA AV. MEIGSS, PASAJA AYAVIRI CDRA 1, PASAJE JULIACA CDRA 1, PASAJE TINTAS CDRA 1, PASAJE URCOS CDRA 1, P.J. CONDE DE LA VEGA BAJA JR. ACOMAYO CDRA 2, JR. AYMARAES CDRAS 2, 4, PASAJE HUAMBO CDRA 2, A.H. ACOMAYO MZ A, C, JR. ACOMAYO CDRAS 1, 2, MZ B, A.H. SAN ANTONIO JR. PACASMAYO CDRAS 1, 2, 3.

Callao (08:30 a 17:30)

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA 6, AV. SAENZ PEÑA ESQUINA CON AV. MARCO POLO, AV. MARCO POLO CDRAS 1, 2, 4, AV. SAENZ PEÑA CDRA 3, CALLE COLON CDRAS 1, 2, 3, JR. ALBERTO SECADA CDRAS 3, 4, JR. PAZ SOLDAN CDRA 2, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 1, JR. WASHINGTON CDRAS 1, 2, 4.

Ventanilla (09:00 a 17:00)

A.H. LAS CASUARINAS MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Puente Piedra (09:30 a 17:30)

ASOC. VIV. SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ A, B, C, URB. SANTO TOMAS MZ 6, 6A, 23, A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, L, LL, PARCELA 23, 26, 28, 32, 33, 6A, URB. EL PINO AV. JOSE SACO ROJAS CDRA 1, MZ A, CALLE 2 LT. 143, CALLE D CDRA 1, MZ C, N, PASAJE 2 CDRA 1, PASAJE 3, CDRA 1, URB. SANTA ROSA MZ A, B.

Carabayllo (10:00 a 16:00)

A.H. VILLA SAN ANTONIO AV. TUPAC AMARU CDRA 3 MZ B, C, D, E, F.

Canta (10:00 a 17:00)

CANTA AV. 26 DE JUNIO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 140, 143, D, H, O, AV. CIRCUNVALACIÓN CDRA 1, 2, 3, 6, MZ 72, 102, 104, 118, 120, 136, 138, A, B, AV. NUEVA CDRA 6 MZ 144, 152, CALLE LA LIBERTAD CDRA 5, CALLE BELEN CDRA 3, CALLE CORONEL VENTO CDRA 1, 3, CALLE FRATERNIDAD CDRA 2, 4, 5, CALLE HIPOLITO UNANUE CDRA 3, 4, CALLE INDEPENDENCIA CDRA 2, 3, CALLE JULIO C. TELLO CDRA 1, 4, CALLE LAUREANO ROJAS CDRA 1, 2, 3, CALLE SAN FRANCISCO CDRA 1, 5, CALLE VILLEGAS CDRA 3, CARRETERA A CANTA CDRA 2, CARRETERA A OBRAJILLO CDRA 6, MZ 117, 126, 127, JR. CACERES CDRA 3, JR. 2 DE MAYO CDRA 2, JR. ARICA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ A, L, JR. BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, 4, JR. CACERES CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 109, JR. CANTAMARCA CDRA 1, MZ A, JR. CAYETANO QUIROZ CDRA 1, 2, 3, 4, MZ 125, 127, L, JR. FRANCISCO VIDAL CDRA 4, 5, JR. GRAU CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ 106, 142, 143, JR. INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, MZ 111, 123, 124, 125, M, O, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, 6, MZ 120, 137, 141, 148, JR. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ 122, 123, 129, 130, 134, JR. TACNA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 102, 105, 106, 132, A, B, O, JR. TARAPACA CDRA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, MZ 130, PASAJE EL CARMEN CDRA 2, 3, MZ 134, PASAJE OLAYA CDRA 2, 4,

San Buenaventura (10:00 a 17:00)

AV. 28 DE JULIO CDRA 1, 6, 7, 8, AV. BUENOS AIRES CDRA 4, 5, 6, 7, AV. MARISCAL BENAVIDES MZ F, K, M, N, O, P, AV. PERU CDRA 1, 2, 3, 4, MZ L, AV, SAN MIGUEL CDRA 8, AV. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 9, CALLE BOLIVAR CDRA 1, 2, 9, 10, MZ L, CALLE CUSCO CDRA 4, MZ J, L, CALLE DURAZNOS CDRA 3, 4, CALLE EL PROGRESO MZ C, D, W, CALLE LAS CASUARINAS CDRA 3, 4, MZ G, N, O, CALLE SAN JOSE MZ B, C, H, I, L, LL, JR. 28 DE JULIO MZ F, H, I, K, L, LL, JR. AREQUIPA MZ P, JR. CANTA CDRA 1, 3, 4, JR. HUASCAR MZ I, J, U, JR. KENEDDY CDRA 5, MZ A, B, C, E, F, L, Q, JR. LA MERCED CDRA 8, 9, JR. LEONCIO PRADO CDRA 2, JR. GRAU MZ L, JR. UNION MZ A, B, B1, D, E, G, H, K, N, PASAJE LOS EUCALIPTOS CDRA 5, 6, PROLONGACION BUENOS AIRES CDRA 1, 3, PROLONGACION BENAVIDES MZ K

Huamantanga (10:00 a 17:00)

CALLE CAHUIDE MZ P, CALLE PURUMARCA MZ D, H, I, K, Q, U, V, Z, CARRETERA DV HUAMANTANGA MZ A, A2, P, R, Z, JR. 3 DE MAYO MZ L, X, JR. AYACUCHO MZ B, C1, G, JR. GABRIEL MORENO MZ CH, F, J, L, M, N, JR. MARIANO VILLEGAS CDRA 6, MZ J, V, W, JR. MICAELA BASTIDAS MZ N, U, V, JR. PACHACUTEC MZ A3, B, H, J, K, X, JR. TUPAC AMARU MZ D, Ñ, JR. UNION MZ S, U, MALECON TEODORO CASANA ROBLES MZ F, G, H, N, PASAJE JUNIN MZ S, PASAJE LA PERLA MZ G, PASAJE SANGRAR MZ X,

Huaros (10:00 a 17:00)

CALLE GRAU CDRA 2, 4, CALLE JUAN VELASCO CDRA 7, MZ I, N, R, S, JR. ARIDA CDRA 1, 2, 4, MZ K, N, Ñ, JR. DE MAYO CDRA 1, 2, 3, MZ E, JR. JAYAN MZ D, E, F, G, JR. JOSE GALVEZ MZ 1, 2, 3, MZ G, H, I, J, Q, R, T, U, JR. LIMA CDRA 2, 3, 4, MZ I, J, K, L, Ñ, J. PROGRESO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ N, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, MZ F, G, H, K, JR. SANTA ROSA CDRA 1, MZ S, JR. SIMON BOLIVAR CDRA 1, MZ O, JR. SUCRE CDRA 1, 2, MZ M, N, Ñ, O, P, PASAJE LA TORRE CDRA 1, 5, PASAJE LOS TOROS CDRA 3, CULLHUAY CALLE S/N FRENTE A LA PLAZA CULLHUAY.

Lima Cercado (11:00 a 12:00)

P.J. 1° DE MAYO AV. EL TRABAJO CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. VICENTE MORALES DUAREZ CDRAS 1, 2, 4, 5, 6, AV. ZARUMILLA CDRA 2, CALLE ALFARO CDRAS 2, 4, CALLE DELGADO DE LA FLOR CDRAS 1, 2, 5, MZ 14, CALLE FEDERICO SOTOMAYO CDRA 4, CALLE SANCHEZ CERRO CDRA 2, CALLE 1° DE MAYO CDRAS 2, 3, 4, JR. ACOMAYO CDRAS 1, 3, PASAJE JUAN ALFARO CDRA 2, P.J. JOSE GALVEZ AV. MORALES DUAREZ MZ A, C, L, U, JR. SANTILLANDA CDRAS 1, 2, 4, P.J. 2 DE MAYO CALLE BUENDIA CDRAS 1, 5, CALLE DELFIN CDRAS 1, 5, CALLE LEGION PERUANA CDRAS 1, 2, 5, JR. CORACEROS CDRAS 1, 5, JR. GRANADEROS CDRA 1, JR. JOSE MORON CDRAS 1, 5, JR. LOA CDRAS 2, 5, PASAJE LA COTERA CDRAS 2, 5, P.J. CONDE LA VEGA BAJA CALLE MANCORA CDRAS 1, 4, JR. CARCAMO CDRA 1, JR. CONDESUYOS CDRAS 1, 4, 5, PASAJE ACARI CDRA 4, PASAJE MAJES CDRAS 1, 5, PASAJE PRIVADO CDRA 1, PASAJE S/N CDRAS 1, 4, PASAJE YAUCA CDRAS 1, 4, PASAJE YRAY CDRA 5, VIA EXPRESA LIMA AMARILLA CDRAS 1, 2, 3.

San Martín de Porres (11:30 a 13:00)

URB. PERU AV. PERU CDRA 36.

Comas (12:00 a 13:30)

URB. SAN FELIPE AV. SAN FELIPE CDRAS 1, 2, 3, CALLE PIURA CDRA 2, MZ O, CALLE TALARA CDRAS 2, 3, MZ Q, R, CALLE TUMBES CDRAS 1, MZ W, JR. AYABACA CDRAS 1, 2, JR. CHICLAYO CDRA 2, JR. LA VERONICA CDRA 1, MZ A, JR. MORROPON CDRA 2, MZ T, JR. PACIFICO CDRA 1, MZ G, JR. PAITA CDRAS 1, 2, MZ R, JR. PIMENTEL CDRAS 1, 2, PASAJE LAMBAYEQUE CDRA 1, PASAJE ZARUMILLA CDRA 1, MZ Z, URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. TUPAC AMARU CDRA 1, URB. SAN CARLOS AV. TUPAC AMARU CDRAS 57, 58, MZ A, Z, URB. SAN CARLOS JR. SAN ANDRES CDRAS 1, 2, MZ Y, Z,

Lima Cercado (13:00 a 14:00)

P.J. VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO AV. MORALES DUAREZ CDRAS 6, 7, 8, CALLE ETEN CDRA 1 MZ 5, CALLE FERREÑAFE CDRAS 1, 2, 7, 8, CALLE MORROPON CDRAS 1, 6, CALLE NEGRITOS CDRA 6, CALLE OLMOS CDRAS 2, 7, 8, CALLE OTUZCO CDRAS 1, 7, 8, 9, 10, MZ 14, 20, CALLE VILLA MARIA CDRA 6, MZ K, JR. AYMARAES CDRA 7, JR. CELENDIN CDRAS 6, 7, 8, 9, MZ 4, 5, 11, 12, 17, P, JR. CONDE DE LA VEGA BAJA CDRAS 1, 2, 7, 8, 9, MZ 21, JR. HUANCARQUI CDRAS 2, 7, 8, JR. HUARANCAYO CDRAS 2, 7, JR. ECUADOR CDRAS 1, 2, 8, JR. REQUE CDRA 1, 9, JR. VILLA MARIA CDRAS 7, 8, 9, 10, MZ 6, PASAJE CAYMA CDRA 7, PASAJE OCOPAMPA CDRA 7.

Lima Cercado (15:00 a 16:00)

P.J. MIRONES ALTOS AV. E. MEIGGS CDRAS 16, 17, 18, 19, 20, CALLE CHAVEZ DE LA ROSA CDRA 3, CALLE M. SILVA CDRAS 1, 3, 17, 18, JR. ISABEL FLORES DE OLIVA CDRA 2, JR. MARIANO ANGULO CDRAS 18, 19, 20, PARQUE INDEPENDENCIA MZ 3, PASAJE AYLLU CDRAS 1, 2, PASEJA HEROES CDRAS 1, 18, PASAJE PRIVADO CDRA 17, URB. SAN FERNANDO AV. NICOLAS DUEÑAS CDRAS 1, 3, 18, 19, 20, CALLE MARIANO ANGULO CDRAS 2, 17, CALLE PIMENTEL JIMENEZ CDRAS 1, 18, 19, 20, CALLE VICTOR REYNEL CDRA 1, JR. CRESPO Y CASTILLO CDRAS 2, 17, 18, JR. JOSE MARIA QUIROGA CDRAS 1, 2, 19, PASAJE 1 CDRA 1, PASAJE 10 CDRA 1, PASAJE 11 CDRA 1, PASAJE 2 CDRA 1, PASAJE 3 CDRA 1, PASAJE 4 CDRA 1, PASAJE 5 CDRA 1, PASAJE 6 CDRA 1, PASAJE 7 CDRA 1, PASAJE 8 CDRA 1, PASAJE 9 CDRA 1.

Carabayllo (15:00 a 16:30)

URB. SAN PEDRO AV. CHIMPU OCLLO MZ A2, URB. TUNGASUCA AV. CHIMPU OCLLO CDRAS 7, 8, 9, MZ A, B, D, D1, E, F, F1, AV. CONDORCANQUI CDRA 5, MZ D, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRA 4 MZ F, F1, CALLE FRANCISCO HERRERA CDRA 1 MZ C, CALLE MARIANA MENDIGURI CDRA 1, MZ E, E1, CALLE S/N MZ A, C, G, CALLE URSULA PEREDE CDRA 1 MZ B1, C, D, JR. CATALINA DE SALAS CDRA 2, MZ C, D, D1, E1, JR. MOSOC LLACTA CDRA 1, MZ N1, JR. NICOLASA TORRES CDRAS 1, 2, MZ F, F1, JR. PUKIN CDRA 1, MZ N, N1. URB. EDWIN VASQUEZ CAM ENACE AV. UNIVERSITARIA CDRAS 5, 7, MZ A, B, C, F, CALLE ANTISUYO CDRA 2 MZ A, C.

Sayan (08:30 a 16:30)

CP LUVIO, FUNDO SAN PEDRO, SECTOR LAS COLINAS AV. PRINCIPAL, SECTOR SAN PEDRO, SECTOR LAS COLINAS; UBICADOS EN IRRIGACIÓN SANTA ROSA

MARTES 12

Callao (08:00 a 18:00)

URB. LA PERLA BAJA AV. JOSE GALVEZ CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, AV. LA PAZ CDRAS 1, 2, 3, 4, CALLE WASHINGTON CDRAS 1, 2, 8, JR. ALFONSO UGARTE CDRAS 9, 10, 11, 12, 13, JR. ATAHUALPA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, UNIDAD VECINAL LA PERLA, JR. BELISARIO SUAREZ CDRAS 2, 6, JR. BRASIL CDRAS 2, 4, 5, JR. CAHUIDE CDRAS 1, 2, 4, 5, 7, 8, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS 2, 11, 12, JR. HUASCAR CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 12, JR. LINCOL CDRAS 2, 3, 4, 5, 7, JR. MIGUEL GRAU CDRAS 10, 11, 12, 13, JR. MONTEVIDEO CDRAS 1, 2, 4, 7, JR. UNION CDRA 7, JR. VICTOR FAJARDO CDRAS 11, 12, JR. VIGIL CDRA 10, MZ D, JR. WASHINGTON CDRA 4, JR. ZARUMILLA CDRAS 4, 5, PASAJE ANDRESA AVELINO CACERES CDRA 1, PASAJE LOS CUBANOS CDRAS 1, 2, PASAJE PRIVADO CDRAS 2, 7, A.H. MOISES ALBINO TORRES MZ A, B.

Ventanilla (08:30 a 17:30)

CIUDADELA PACHACUTEC AV. 200 MILLAS MZ A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, C, C2, C6, D, D1, D2, D5, D7, D8, E, E2, E3, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, H2, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, K2, L, L2, LL, M, M1, M2, N, N1, O, O1, P, P1, Q, Q1, Q2, R, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W, W1, W3, X, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z, Z1, Z2, Z3, AVENIDA SANTA ROSA MZ A, B, C, D, D1, E, F, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, M1, N, Ñ, Ñ2, O2, P, Q, R, S, T, W, Y.

Lima Cercado (08:30 a 09:30)

URB. CONDE DE LAS TORRES AV. MAQUINARIAS CDRAS 23, 24, PASAJE ARGENTINA CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 24.

Carabayllo (10:00 a 16:00)

ASOC. HUERTOS DE TUNGASUCA AV. JUAN VELASCO ALVARADO MZ A, B, C, D

Callao (10:00 a 17:00)

AV. NESTOR GAMBETTA 983

Lima Cercado (11:00 a 12:00)

P.J. CONDE LA VEGA BAJA AV. E. MEIGGS CDRA 1, AV. MORALES DUAREZ CDRA 2, MZ 4, JR. ASCOPE ESQUINA CON AV. MEIGSS, CALLE D CDRA 1, JR. ASCOPE CDRAS 1, 2, 5, MZ 11, P.J. CAHUIDE JR. VILLAMAR CDRA 2, PASAJE CAHUIDE CDRA 2, MZ B, C.

Comas (12:00 a 13:30)

AGRUPACION AEROPUERTO DE COLLIQUE MZ G, CALLE S/N CDRA 12.

Lima Cercado (13:00 a 14:00)

P.J. LOS ANGELES AV. MEIGGS CDRAS 23, 24, 25, 26, 27, 28, AV. MEIGGS MZ B, C, D, E, F, G, CALLE ANTONIO LEON MZ F, P.J. MIRONES BAJOS CALLE FIDEL OLIVAS CDRA 2, CALLE JOSE BOTERIN CDRA 24, CALLE MERCEDES CDRA 2, CALLE RODRIGUEZ DE MENDOZA CDRA 2, CALLE CRESPO Y CASTILLO CDRA 26, JR. PEREZ DE TUDELA CDRA 24, PASAJE MATEO SILVA CDRAS 24, 25, 27, 28, MZ B, PASAJE PRIVADO CDRAS 23, 24.

Lima Cercado (15:00 a 16:00)

ASOC. DE VIVIENDA PALERMO 2 AV. MATERIALES CDRAS 21, 22, MZ A1, A2, B, C, CALLE VICTOR REYNEL CDRA 3, MZ A6, PASAJE 10 MZ A, A5, A7, D, E, F, G, PASAJE 21 MZ A3, PASAJE EL PORVENIR MZ A4, A5, D, E, PASAJE LOS LIBERTADORES MZ A, PASAJE LOS PROCERES MZ C, D, PASAJE PALERMO CDRA 21, MZ A4, E.

Comas (15:00 a 16:30)

URB. LOS PARQUES DE COMAS CALLE 18 CDRA 13, CALLE S/N CDRA 13, JR. MANUEL GONZALES VIVA GYM S.A.

Huaura (11:00 a 16:00)

AV. INDUSTRIAL, JR. FELIPE HUANCA, PROLONGACIÓN SAN ISIDRO, LOS LIBERTADORES, AV. 28 DE JULIO, CALLE ALPAMAYO, CALLE PEDRO CUENCA, JR. LAS FLORES, CALLE 27 DE SETIEMBRE, CALLE EMILIO MÉNDEZ C.P. OLAYA EN EL DISTRITO DE CARQUÍN.

MIÉRCOLES 13

Lima Cercado (08:00 a 09:00)

P.J. 1° DE SETIEMBRE AV. MAQUINARIAS MZ K, CALLE HERRAMIENTAS CDRAS 16, 18, 20, 21, MZ H, I, J, PASAJE 17 MZ L, PASAJE 21 MZ K.

Rímac (08:30 a 17:00)

AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS 1, 2, JR. MARAÑON ESQUINA CON JR. PATAZ, JR. CHICLAYO CDRAS 1, 2, JR. JULIAN PIREYRO CDRAS 1, 2, 3, JR. LAMBAYEQUE CDRAS 1, 2, JR. LIBERTAD CDRA 2, JR. MARAÑON CDRAS 1, 2, 3, JR. PATAZ CDRA 1, JR. RIMAC CDRA 4, JR. TRUJILLO CDRAS 1, 2, PASAJE MARAÑON CDRA 2, PASAJE PRIVADO CDRA 3,

Jesús María (09:00 a 16:00)

URB. LOS PATRICIOS AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRAS 4, 5, CALLE COSTA RICA CDRA 1, JR. NICARAGUA CDRA 1, 4, 5.

Ventanilla (09:30 a 12:30)

A.H. NUEVO PROGRESO AV. PUERTO RICO MZ J2, Q, S, Y1, Z, Z1, AV. ARGENTINA MZ D, D2, T, T1, U1, AV. COSTA RICA MZ A2, I, I2, J2, Q, R, S, V, X, X1, Y1, Z1, AV. CUBA MZ A, A2, F2, I, I2, R, V, W, X, CALLE PARAGUAY MZ C, C2, D2, U, U1, V1, CALLE PUNO MZ Z, CALLE URUGUAY MZ B2, C2, M, V, V1, W1, JR. HUANTAR MZ A2, C2, D2, E, E2, F2, I, I2, R, S, T, Z1, JR. MEXICO MZ I2, J2.

San Martín de Porres (10:30 a 17:30)

PROGRAMA DE VIVIENDA VILLA VICTORIA AV. LAS TORRES MZ A, C, D, E, L, PROGRAMA DE VIVIENDA REAL MADRID MZ A, B, C, D.

Lima Cercado (11:00 a 12:00)

AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS 9, 12, 13, JR. RICARDO HERRERA CDRA 9.

Comas (12:00 a 13:30)

AGRUPACION AEROPUERTO DE COLLIQUE CALLE S/N 312, MZ F, CALLE S/N 197.

Lima Cercado (13:00 a 14:00)

URB. LA CAMPIÑA AV. E. MEIGGS CDRAS 3, 18, URB. ZONA INDUSTRIAL AV. NICOLAS DUEÑAS CDRAS 3, 4, 9, JR. CELEDON CDRA 3, JR. ISABEL FLORES DE OLIVA CDRA 17, PASAJE 1 CDRA 17, CALLE S/N CDRA 18, PASAJE NN CDRA 2.

Puente Piedra (13:00 a 16:00)

A.H.SAN PEDRO DE CHOQUE AV. PUENTE PIEDRA MZ X1 LT 07, A.H. LOS ZORZALES MZ A, C, D, F, A.H. LOMAS DE ZAPALLAL MZ H, A.H. NUEVA ESPERANZA MZ A, B.

Callao (14:30 a 16:00)

URB. INDUSTRIAL BOCANEGRA AV. JAPON CDRA 16, CENTRO DE DIAGNOSTICO VEHICULAR, ASOC PRIVADA DE PATRONATO, SEDAPAL.

Comas (15:00 a 16:30)

URB. SAN FELIPE AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS 1, 7, 10, MZ A, J, P, CALLE CHINCHA CDRA 1, CALLE ICA CDRA 1, CALLE PACIFICO CDRA 1, CALLE PISCO CDRA 2, 3, MZ P, CALLE YAUYOS CDRA 1, JR. PACIFICO CDRA 7, 8, MZ C, F, PASAJE CAMANA CDRAS 1, 2, PASAJE CHINCHA CDRA 1, PASAJE NAZCA CDRA 1 MZ I, URB. SANTA ISABEL JR. LAS ORQUIDEAS CDRAS 1, 3, MZ N3, O, JR. MADRE SELVA CDRA 3, JR. SAN PEDRO DE CARABAYLLO CDRA 7, JR. SIEMPRE VIVA CDRA 1.

Huaura (08:00 a 15:00)

CALLE CIRO ALEGRIA CUADRA 1 Y 2; CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CUADRA 3 Y 4 UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA

VIERNES 15

Callao (09:00 a 15:00)

URB. INDUSTRIAL OQUENDO CALLE NUEVE (ENTEL PERU)

SÁBADO 16

Comas (08:30 a 16:30)

URB. SHANGRILA CALLE LOS LAURELES MZ F, CALLE LOS NOGALES MZ A, CALLE LOS NOGALES MZ K.

Callao (08:30 a 17:30)

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRAS 10, 11, 12, 28, URB. SANTA MARINA SUR AV. SAENZ PEÑA CDRAS 7, 8, 14, CALLE AREQUIPA CDRA 1, CALLE BUENOS AIRES MZ B9, CALLE COLON CDRAS 7, 8, CALLE S/N CDRA 1, CALLE VILLAR CDRAS 1, 2, JR. ARICA CDRAS 1, 2, JR. CUSCO CDRAS 1, 28, JR. MONTEZUMA CDRAS 9, 10.

Callao (09:00 a 10:30)

CALLE S/N EX FUNDO SAN AGUSTÍN, CALLAO, JCDECAUX PERU S.A.C

VIDEO RECOMENDADO

Te presentemos las mejores opciones para que aproveches los feriados de esta festividad y pases tiempo con la familia conociendo nuevos destinos.