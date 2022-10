Un ciudadano en estado de ebriedad fue intervenido este domingo, 2 de octubre, por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego que intentó colocar una cédula de sufragio previamente marcada en el ánfora. El hecho ocurrió en el local de votación del Estadio Municipal Musa, ubicado en La Molina, donde votará el candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti.

Alfonso Barnechea Cabrera, fiscal superior y coordinador nacional de las fiscalías de prevención del delito informó, en diálogo con RPP, explicó la detención del hombre identificado como Álex Torres Vargas de 40 años.

“Lo que ha ocurrido es que a este centro de votación se acercó el ciudadano en estado de ebriedad. Se acercó a una mesa [que no era la que le corresponde] y cogió una cédula de votación y aparentemente la marcó y luego salió de la mesa, salió de la ubicación física [de la mesa de votación]”, explicó.

Hombre llega con cédula marcada

“Él con la cédula de votación ya marcada [retirada de una mesa de votación que no le correspondía ] quiso ponerla en la mesa que sí le correspondía. El hecho fue advertido por los miembros de esta última mesa. La fiscalía realiza hace las indagaciones”, agregó el fiscal. Barnechea Cabrera indicó que el intervenido fue trasladado a la comisaría del distrito de La Molina para buscar sus antecedentes.

“Acá es una infracción administrativa porque él no debió ingresar en estado de ebriedad. Además, la mesa de donde él cogió la cédula de votación debió haber advertido de la situación del personal militar y policial y también hubo esa omisión, pero los miembros de la última mesa donde sí a él le correspondía votar sí dieron el aviso que el hombre ingresó con una cédula ya marcada”, añadió el fiscal.

“Nos encontramos en aparentemente una infracción administrativa, pero no apreciamos, preliminarmente la actuación de un acto delictivo”, finalizó el representante del Ministerio Público.

Elecciones 2022

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

