A las siete de la mañana de hoy, domingo 2 de octubre, inició la jornada de votación en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, en la que están llamados a participar más de 24 millones de peruanos de todo el país. Algunos ciudadanos de Lima y Callao ya vienen emitiendo su voto, pero en algunos locales de la capital las mesas aun no han sido instaladas.

Desde las primeras horas de la mañana de este domingo los votantes acuden a los puntos de votación y forman colas para poder ser los primeros en cumplir con su deber cívico.

Uno de los casos es del Colegio Emblemático Melitón Carvajal, donde según el noticiero de América, de las 83 mesas de sufragio que deben existir solo tres han sido instaladas.

Mientras, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ubicado en el Rímac, solo una mesa de votación ya fue implementada. Son más de 12 mil personas que acudieran a esta sede para emitir su voto.

En tanto, de 36 mesas de sufragio han sido instaladas 17 hasta el momento en el Parque Zonal Huiracocha, situado en San Juan de Lurigancho.

RPP Noticias detalló que, en la Universidad Nacional del Callao solo se ha instalado 1 de las 23 mesas de sufragio.

Elecciones 2022

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Para la votación no será obligatorio el uso de mascarillas.

