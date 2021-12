Falta poco para que acaben las clases, así que los adolescentes de quinto de secundaria ya se encuentran pensando respecto a la carrera que desean estudiar en la universidad.

Elegir la opción ideal no es fácil para muchos, ya que la profesión que escojan cumplirá un papel importante en su futuro. Por tal motivo, Marilyn Toledo, psicóloga clínica de posgrado de la Universidad Norbert Wiener, comparte recomendaciones para ayudar a los adolescentes.

Identifica tus pasatiempos

Considera en qué eres bueno e investiga si alguna carrera en el mercado tiene alguna relación con esa actividad.

Realiza una lista con las carreras universitarias que son de tu interés

Colócalas en orden de prioridad y luego busca información de cada una de ellas; su malla curricular, cuántos años debes estudiar, qué universidades cuentan con esa carrera y el costo de los estudios.

Considera si vas a estudiar una carrera profesional o técnica

Es importante tener en cuenta esto, porque la inversión varía de acuerdo al tiempo de estudio.

Acude con un profesional para que puedas tomar una decisión

Una evaluación de orientación vocacional, ayudará a conocer mejor tus intereses y preferencias, y así tomas la decisión ideal.

“Al terminar el colegio un adolescente puede pasar por un momento de gran estrés y preocupación por diferentes razones: no saber si lo que está eligiendo es lo correcto, no saber qué elegir, creer que no cubrirá las expectativas de su familia, considerar que no obtendrá una remuneración económica alta, entre otras. Por ello, aún si existe una elección definida, es recomendable tener el apoyo de un profesional psicólogo para ayudarlo a reforzar su elección vocacional, su proyecto de vida, a utilizar sus recursos personales y a asumir con madurez y responsabilidad esta nueva etapa”, explica la especialista.