Manejar las finanzas no es algo fácil para las personas, por lo que en ocasiones acaban endeudándose. De acuerdo a Datum, el 68% de peruanos admite que tiene dificultades para pagar sus deudas y el 50% aseguró que con sus ingresos cubren una parte de sus gastos y tienen deudas que con esfuerzo vienen pagando.

“La causa principal de las deudas en muchos casos es el comportamiento de compra compulsiva, relacionado con el trastorno por el cual una persona adquiere bienes o servicios sin ningún propósito. Actualmente, no existe cultura de una buena administración del dinero y el uso de las tarjetas de crédito o préstamos personales se convierten en algo recurrente, lo cual no permite terminar una deuda porque de manera instantánea se empieza otra. Asimismo, gastar más de lo que ganamos y no contar con los gastos planificados, ocasiona que uno no tenga un buen uso del dinero, cayendo en ciclos de endeudamiento”, señala el Lic. Edgar Gamboa, docente del programa de Educación Continua del Instituto Carrión.

Por tal motivo, el especialista brinda recomendaciones para evitar las deudas y así mejorar tu educación financiera para poder llevar un buen balance de tus finanzas personales:





Realiza una lista de tus gastos





De esta forma podrás conocer en qué estás gastando y si tal vez puedes prescindir de alguno de ellos. Un medio muy recomendado es anotar todo en una hoja de Excel.





Determina tus gastos fijos y variables





Los gastos fijos se determinan a aquellos que no son una opción y variables los que tienen usualmente relación al estilo de vida, por lo que en ocasiones puedes dejar de realizarlos.





Antes de pedir un préstamo compara tasas de intereses





Realizar este análisis te ayudará a elegir el que mejor se ajuste a tu presupuesto y así evitar afectar tus gastos.





No endeudarte más de lo que no puedes pagar





Para lograr eso se recomienda seguir la regla de 60/20/20, la que significa 60% de los ingresos deben estar destinados a los gastos básicos como comida, alquiler, servicios de agua, etc. El 20% para el ahorro y el otro 20% debe estar destinado al ocio.





Realiza un presupuesto semanal o mensual

Así vas a poder conocer cuáles son los ingresos y gastos reales que se realiza. Esta práctica es necesaria para optimizar el uso de su dinero.





“Lo recomendable es que solo el 30% como máximo de tus ingresos deberían estar destinados para pagar deudas. Sin embargo, quienes te venden un crédito, ya sea personal, hipotecario o vehicular, lo hacen sabiendo que superarás ese porcentaje, y por consecuencia tu futuro se verá afectado por los intereses del crédito que asumiste. Por ello, consolidar todas las deudas ante un solo acreedor, asumir un cronograma de pagos que puedas cumplir, así como asimilar y asumir la responsabilidad de la deuda es necesario en estos casos. Muchas veces se es indiferente a los compromisos y para ello se debe contar con una actitud madura en el cumplimiento de nuestras responsabilidades”, finaliza el especialista del Instituto Carrión.