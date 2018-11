Peruana es finalista en emprendimientos femeninos de América Latina

Por primera vez en el Perú se realiza el WeXchange, principal foro de emprendimiento femenino de América Latina y el Caribe, en en el cual la peruana Amparo Nalvarte, CEO de la startup Culqi, es finalista. Ella competirá por el primer lugar contra emprendedoras de Colombia, México y Argentina.

Su startup Culqi, creada en el 2015, es una plataforma que permite a cualquier negocio aceptar pagos por internet con tarjetas de crédito, débito, transferencias, etc.

Antes se enfocaban solo en páginas web, ahora con ayuda de la tecnología han habilitado diferentes canales para aplicaciones móviles, chatbots, etc.

“Hacemos que desde cualquier canal de venta online se puede cobrar”, explicó a la Agencia Andina, Amparo Nalvarte.

Con este emprendimiento la peruana busca ganar el primer lugar de la competición que reunió en un principio a 200 participantes de toda América Latina y solo quedaron seis finalistas, entre ellas Nalvarte.

“Es un día muy interesante y retador, porque las startups tienen un gran nivel, daremos lo mejor y el jurado decidirá. Ellos son inversionistas de toda la región y buscan premiar a la emprendedora mujer más dinámica, con mayor impacto y escalabilidad de su negocio”, señala la CEO de Culqi.

¿Y el emprendimiento femenino en la región?

“El emprendimiento femenino está creciendo en el Perú, somos de hecho uno de los pocos países en el que existe gran presencia de mujeres, eso es algo atípico en la región. Por ejemplo, de 10 personas en una fintech, hay cuatro mujeres. Me ha pasado en la final del concurso de Visa Every Where Initiative, en octubre, de 12 participantes sola hubo una mujer. Allí se ve la gran diferencia”, señaló la fundadora de Culqi.

Precisamente en ese concurso, la propuesta innovadora de Amparo Nalvarte fue seleccionada entre más de 350 startups y ganaron 50,000 dólares para continuar desarrollando su negocio de la mano de Visa.