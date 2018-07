El Perú es el segundo mayor exportador mundial de palta fresca y en 2017 logró exportar 247 mil toneladas de esa fruta, 27% más de lo que registró en 2016, y solo es superado por México, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Durante el año pasado, las exportaciones de palta dieron un importante impulso al sector agro, pues los envíos de la fruta significaron US$ 581 millones en ventas, convirtiéndose en el tercer producto peruano de mayor demanda en el extranjero, detrás del café (US$ 707 millones) y las uvas frescas (US$ 653 millones).

Los países que adquirieron el 95% del valor exportado de la palta fresca peruana durante 2017 fueron Chile, China, Estados Unidos, España, Holanda e Inglaterra. El Minagri destaca que la firma en 2015 del protocolo fitosanitario entre Perú y China permitió un importante avance en la colocación de la palta en el mercado mundial.

“Este protocolo nos permitió el acceso a un mercado con 1,400 millones de consumidores; gracias a dicha suscripción, Perú logró ser el proveedor del 14% de la palta importada por China en 2016”, asegura el Minagri.

También durante el año pasado, la producción de palta fresca peruana superó las 470 mil toneladas, lo que representó un incremento de 3,4% en comparación a lo producido en 2016.

Los departamentos de La Libertad, Lima, Ica y Junín son los principales productores, significando el 80% de la producción nacional. De acuerdo a cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el departamento de La Libertad lideró las exportaciones de palta fresca peruana en 2017 al registrar un incremento de 133% en sus envíos y una participación de casi 49% en el mercado de exportación del fruto a nivel nacional.