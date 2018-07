Perú se consolida como el principal exportador de pota en América Latina

Ernesto Cegarra 19.07.2018 / 12:07 PM

El Perú se consolidó como el principal exportador de pota en América Latina en los primeros cinco meses de 2018, superando a Chile y Ecuador, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Durante esta etapa, las exportaciones nacionales de pota al mundo ascendieron a US$296 millones, lo que representó un incremento de 57% respecto al citado periodo de 2017, donde se registraron ingresos por US$189 millones.

Asimismo, el Mincetur destacó que entre enero y mayo pasados, la pota fue el segundo producto exportado del sector pesquero – con una participación de 23% – , después de la harina de pescado (41%). Actualmente es el principal producto no tradicional exportado del sector pesquero. Después de China e India, Perú se ubica como el tercer exportador de pota en el mundo.

“Las exportaciones de pota crecieron 57% impulsadas por un mayor volumen y precio FOB, además de la creciente demanda de este recurso por parte de España, primer importador mundial de pota”, indicó el Mincetur.

Destinos Principales

Entre enero y mayo de 2018, los envíos peruanos de pota se destinaron a España (US$70 millones), Corea del Sur (US$69 millones) y China (US$66 millones), de los cuales el segundo de los citados mercados mostró un mayor dinamismo (+137%).

Los despachos de pota al mundo se hicieron como congelados (US$ 170 millones), conservas (US$ 119 millones) y secos, salados o en salmuera (US$ 8 millones).

En mayo pasado, la exportación de pota creció 139%, alcanzando US$96 millones, el valor mensual histórico más alto. Piura es la principal región exportadora de pota con un 89% de participación en el mercado, seguido de Callao, Lima y Arequipa.