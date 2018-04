Perú: pobreza monetaria afectó al 21.7% de la población en el 2017

En el año 2017, la pobreza monetaria afectó al 21.7% de la población del país, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al dar a conocer los Resultados de la Pobreza Monetaria en el Perú 2017.

Asimismo, dio a conocer que tal condición en el decenio (2007-2017) disminuyó en 5 millones 180,000 personas y en el quinquenio (2013-2017) lo hizo en 872,000 personas.

De esta manera, la pobreza monetaria se redujo en 20.7 puntos porcentuales en la última década y 4.1 puntos porcentuales en los últimos cinco años.

Según la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el INEI, en el año 2017 la pobreza se incrementó en 375,000 personas, es decir, 1.0 punto porcentual más que en 2016 y afectó a 6 millones 906,000 peruanas y peruanos.

En Perú, la pobreza se mide bajo el enfoque monetario y se utiliza el gasto como indicador de bienestar, precisó el INEI.

Explicó que para medir la pobreza es necesario contar con el valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria, este valor se le conoce como Línea de Pobreza, cuyo costo para el año 2017 fue 338 soles por persona (para una familia de cuatro miembros el costo de la canasta es de 1,352 soles).

“Las personas cuyo gasto per cápita es menor a la Línea de Pobreza son considerados pobres, y pobres extremos son aquellos que no cubren el valor de la canasta alimentaria de 183 soles per cápita (732 soles para una familia de cuatro miembros)” indicó el INEI.

Fuente: Andina