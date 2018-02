Mundial Rusia 2018: alienta a selección sin descuidar tus finanzas

Faltan pocos meses para que la selección peruana de fútbol debute en el Mundial de Rusia 2018, después de 36 años, y si consideras viajar a ese país, el ABC de la Banca del Banco de Crédito del Perú (BCP) te brinda consejos para ayudar en ese plan.

consejos:

1. analiza la situación

Viajar hasta Rusia no es una decisión que se tome de un día para otro, más aún si involucra un gasto mayor. Así analiza tu situación financiera y verifica los costos, tomate el tiempo de evaluar tus prioridades y asegurarte que estás dispuesto a gastar tal cantidad de dinero.

Recuerda que siempre puedes seguir a la selección desde aquí. El ambiente de fiesta se vivirá en todos lados y lo importante es alentar al Perú.

2. define tu presupuesto

Averigua precios sobre pasajes, estadía, transporte, etc. para definir un presupuesto de viaje. Así sabrás aproximadamente cuánto dinero necesitas para cubrir tus gastos. Recuerda siempre llevar un monto extra para emergencias y gastos imprevistos.

3. antes de endeudarte

Si tus ahorros no alcanzan, puedes pensar en usar tu tarjeta de crédito o pedir un préstamo personal. Recuerda que tener una deuda no es malo, el problema es comprometerte y no poder pagar de manera puntual.

Revisa bien tu presupuesto entonces, y calcula cuánto podrías destinar para el pago mensual, elige la menor cantidad de cuotas posibles, así evitarás pagar más en intereses.

Y si ves que tus ingresos no serán los suficientes para cancelar tal deuda, es mejor que no te arriesgues a manchar tu historial crediticio.

4. aprovecha tus kilómetros

Los pasajes de avión son uno de los principales gastos al momento de planear un viaje.

Hoy en día esto puede ser más simple de lo que parece, pues puedes elegir entra tarjetas de crédito o débito que te permiten acumular kilómetros al momento de hacer alguna compra, que luego puedes canjear por pasajes de avión.

5. compara ofertas

No compres el primer paquete turístico que te ofrezcan, ni la primera opción de financiamiento. Gracias a los medios digitales ahora es mucho más fácil poder comparar precios.

Puedes ayudarte de los medios especializados que te brindan esta información, siempre aparecen buenas ofertas, solo es cuestión de darte un tiempo para investigar.

6. vuelos con escalas

Mientras más escalas, el vuelo será más económico. No hay vuelos directos para llegar a Moscú, es necesario hacer una parada en Barcelona. Ten en cuenta el huso horario para tener tiempo suficiente de hacer el transbordo sin apuros.

7. un viaje para dos destinos

También conocido como “vuelos multi-destino”. Este tipo de pasajes te permitirán llegar a Moscú, quedarte unos días en la ciudad si lo deseas, luego tomar un nuevo avión que te llevará en hora y media a San Petersburgo (el viaje en tren dura cuatro horas) y regresar a Lima.

Este tipo de pasajes te posibilitará ahorro de tiempo y dinero, toda vez que el pasaje te puede costar hasta 60 % menos que si compras cada pasaje por separado.

8. busca albergues

Si quieres ahorrar, debes estar dispuesto a compartir tu habitación. Puedes encontrar este tipo de hospedajes desde 12 dólares por noche, donde ofrecen cuartos con camarotes para compartir con personas que conocerás por primera vez.

Asegúrate de seleccionar los filtros de “mejor precio” y leer los comentarios de otros viajeros.

Entonces para cumplir tus planes, no hay nada mejor que ahorrar, sin embargo nunca está de más probar un poco de suerte intentando con algún sorteo, pues con la fiebre del mundial existen muchos en los que puedes ganar paquetes para ver a Perú en Rusia 2018.

