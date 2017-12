Lanzan octava convocatoria para otorgamiento de bonos Techo Propio

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizó la octava convocatoria de este año para el otorgamiento de 340 Bonos Familiares Habitacionales, correspondiente al programa Techo Propio, en la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

Mediante Resolución Ministerial N° 489-2017-Vivienda, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, se convocó a los grupos familiares que cumplan con los requisitos establecidos para el otorgamiento de dichos bonos.

Se dispone que el total de Bonos Familiares Habitacionales referidos en la presente resolución se otorgan a los grupos familiares que cuentan con código de proyecto y con ahorro depositado en el marco de lo establecido por el reglamento operativo respectivo.

La norma señala que la mencionada resolución ministerial debe ser difundida en el portal institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe).

Vigencia

En los considerandos del dispositivo legal se indica que la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) informó que es necesario exceptuar el cumplimiento del plazo de vigencia de 12 meses de la condición de grupo familiar elegible.

Se explica que esta medida se da porque en muchos casos el plazo de vigencia de la condición de elegible ha vencido por causas no imputables al grupo familiar, pues no fueron atendidos al no contarse en su oportunidad con el presupuesto para las convocatorias efectuadas de los años 2015 y 2016. (Andina)

