Jefe de la OCMA: "En 10 años no me han aumentado el sueldo y eso no es correcto"

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui*, consideró que el sueldo que recibe como magistrado no es el correcto y que se debería pagar las horas extra de los jueces que incluso se llevan su trabajo a casa.

“Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales […] A mí me descuentan un montón de plata en impuestos (¿Ese es su pago líquido o bruto?) Bruto es el que me está pagando. Debe pagarme más”, señaló en declaraciones a América noticias.

“Durante diez años no me han aumentado el sueldo y eso no es correcto. Todos los años (debería) aumentar el sueldo porque todos los años se incrementa el costo de vida”, añadió.

Vicente Walde Jáuregui consideró que, por Constitución, los magistrados de mayor jerarquía deberían ganar más dinero. “La Constitución establece para los jueces que deben de ganar de acuerdo a su nivel de jerarquía”, manifestó.

Asimismo, el titular de la OCMA indicó que los magistrados deberían recibir remuneraciones por trabajar en horas extra.

“Tienen que llevarse expedientes a su casa a estudiarlos porque las 8 horas no alcanzan. Entonces tiene que trabajar todos los días, a veces sábado, domingo y feriados para poner al día su despacho […] Hemos pedido que se reconozca ese trabajo y no se ha reconocido”, comentó.

Sin embargo, el juez supremo concluyó señalando que un juez ya está en una escala remunerativa adecuada porque perciben los pagos más elevados en el sector público.

“¿Cuánto debe ganar un juez actualmente? Creo que ya se situó en un criterio de proporcionalidad adecuado porque es el más alto sueldo del sector público”, acotó Walde Jáuregui.

El magistrado dio estas declaraciones luego de participar en el I Encuentro Nacional con Jefes de las Odecma 2019 en el que también estuvo presente el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.