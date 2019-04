Indecopi recomienda no usar mecedora de marca Fisher-Price por ser peligrosa para bebés

Indecopi, recomendó a los consumidores peruanos no utilizar la mecedora de la marca Fisher-Price, modelo ‘Rock n’ Play’, debido el riesgo que representarían para la seguridad y la salud de los bebés.

La entidad reguladora se pronunció debido a la alerta emitida hace unos días por la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos de América (CPSC, por sus siglas en inglés), para que no utilicen la mecedora en dicho país.

Aunque Indecopi verificó que los principales importadores de productos Fisher-Price no venden el producto en el mercado peruano, recomendó a los consumidores que hayan adquirido la mecedora por internet u otro medio a abstenerse de utilizarlo ya que podrían poner en riesgo la seguridad e integridad de los bebes.

De acuerdo a la información brindada por la CPSC y la empresa Fisher-Price, en Estados Unidos se han reportado varias muertes de bebés que sufrieron caídas al utilizar este producto, por lo que se ha emitido la alerta respectiva.

Safety Alert: If your child is 3 months or older, or if your child can roll, stop using your Fisher-Price Rock ‘N Play. 10 deaths since 2015 occurred when infants rolled from their back to their stomach or side, while unrestrained. Learn more: https://t.co/Df5j3wzNknpic.twitter.com/C3wqj1twC3