Fiestas Patrias: 5 consejos para darle buen uso a tu gratificación

Se acercan las Fiestas Patrias y con ello el esperado pago de la gratificación. Este ingreso extra por ley se paga hasta máximo el 15 de julio y debes tener en cuenta que el monto que recibes está en función a los meses trabajados.

Si has trabajado en la empresa desde el 1 de enero recibes un sueldo completo, pero si vas menos de seis meses, recibes un sexto por mes completado.

La llamada “grati” es muy útil si la sabes manejar inteligentemente. Por ello, el ABC de la Banca del BCP te brinda 5 consejos para que le saques el jugo a la grati y mejores tus finanzas.

1. Paga tus deudas: Si por la fiebre del mundial, te compraste una tv nueva con tu tarjeta de crédito y te endeudaste de más, la grati te ayudará a salir de apuros. Intenta verle el lado positivo a que este año no tendremos feriado largo por Fiestas Patrias y aprovecha en usar este dinero extra para tus deudas. Procura cancelar el total o al menos el 50% de tu deuda para que estés más relajado y evites seguir acumulando intereses.

Si tus pagos de tarjeta de crédito están al día, aprovecha el dinero para pre pagar algún crédito que tengas. Recuerda que, mientras más pronto canceles tus deudas, menores serán los intereses.

2. Invierte o emprende un pequeño negocio: Si en algún momento pensaste en emprender un pequeño negocio esta podría ser la oportunidad. No se necesitan miles de soles para dar el primer paso, pero sí tener un buen plan y ganas para hacerlo realidad. Utiliza parte de tu grati como inversión inicial para empezar algo que te guste o para ir juntando para una inversión futura como, por ejemplo, un terreno. Lo importante es planificarse para lograr grandes cosas.

3. Ahorra: El ahorro es uno de los mejores hábitos: Te permitirá afrontar de mejor manera situaciones que se puedan presentar en un futuro y hacer realidad tus planes. Ahorra una parte de tu grati para algo que tengas en mente, ya sea pagar tus estudios o los de tus hijos, comprarte un auto, una laptop, etc. Te recomendamos hacerlo siempre en una cuenta de ahorros distinta a la que utilizas para tus gastos, así podrás tener un control y te será más difícil gastártelos.

4. Guarda una cantidad para imprevistos: Es muy importante contar con un fondo de emergencia para cubrir eventualidades como enfermedades o desempleo. Un buen fondo de emergencias debería ser igual a tres veces tu sueldo.

5. No te excedas en tus compras: Es probable que te veas tentado en irte de compras y gastar todo tu dinero. Está muy bien darte un gusto, pero se prudente y compra lo necesario. Puedes también designar un monto a tu presupuesto mensual para gustos, así tendrás los gastos extra contemplados y no serán un dolor de cabeza. Recuerda que es importante comprar lo que sabes que podrás pagar sin endeudarte, no te excedas. (Andina)