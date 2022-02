Las exportaciones provenientes de las regiones del interior del Perú lograron alcanzar una cifra histórica de US$ 40 804 millones (72,6% del total obtenido en el país en el 2021), la cual es 31% más alta que la registrada en 2020, la información fue comunicada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Este logro es muy importante, ya que en el 2021 seguía la crisis sanitaria y a pesar de ello, 12 regiones lograron cifras récord de envíos al exterior: Ica (US$ 5 625 millones), Arequipa (US$ 5 310 millones), La Libertad (US$ 3 883 millones), Moquegua (US$ 3 064 millones), Apurímac (US$ 2 999 millones), Piura (US$ 2 974 millones), Cusco (US$ 2 440 millones), Puno (US$ 2 315 millones), Lambayeque (US$ 920 millones), Ayacucho (US$ 813 millones), Ucayali (US$ 88 millones) y Amazonas (US$ 45 millones).

Estos números son alentadores para el sector económico del país, por lo que el ministro Roberto Sánchez resaltó el compromiso del Mincetur por seguir ayudando a que los exportadores a nivel nacional cuenten con las herramientas para consolidar sus envíos.

“Seguiremos trabajando en la implementación de los Planes Regionales de Exportación que nos permitan cerrar las brechas exportadoras y de competitividad para así ampliar las oportunidades comerciales de las empresas en el sur, norte, centro y selva del Perú. Así, los productos peruanos, especialmente los de nuestra biodiversidad nativa, seguirán conquistando los distintos mercados”, indicó el titular del sector.

Finalmente, el Mincetur resalta el crecimiento en los registros de exportaciones regularizadas de 20 regiones: Madre de Dios (+107%), Ucayali (+97%), Huancavelica (+61%), Puno (+59%), Ica (+52%), Apurímac (+46%), Loreto (+46%), Arequipa (+44%), San Martín (+34%), Tacna (+31%), Cusco (+28%), Lambayeque (+27%), Moquegua (+23%), Ayacucho (+20%), Áncash (+19%), La Libertad (+19%), Piura (+18%), Tumbes (+15%), Amazonas (+11%) y Junín (+1%).

