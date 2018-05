Economía peruana crecería alrededor de 4% en II trimestre del 2018

El Producto Bruto Interno (PBI) nacional crecería alrededor de 4% durante el segundo trimestre (abril-mayo-junio) del presente año, luego de haberse expandido 3.2% en los primeros tres meses del 2018, señaló el Scotiabank.

“Tomando en consideración los indicadores adelantados de abril y otras variables, proyectamos que el PBI registre una expansión en torno al 4% durante el segundo trimestre del 2018”, sostuvo el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

La entidad financiera previó que, de acuerdo a los indicadores adelantados, la economía peruana podría haber crecido en torno al 5.5% en abril último.

“Contribuyeron a este repunte (en abril) algunos factores puntuales como un importante incremento en la captura de anchoveta, gracias a una mayor cuota, lo que aportaría de manera directa a la pesca e indirecta a la manufactura primaria, y con alrededor de 1 punto porcentual al resultado del mes”, dijo.

“También habría un efecto estadístico positivo debido a una baja base de comparación el PBI creció 0.4% en abril de 2017 afectado por el Fenómeno El Niño , así como al efecto calendario mayor número de días útiles pues los feriados de Semana Santa cayeron este año en marzo y no en abril como en el 2017 además de una significativa recuperación de la inversión pública (12%)”, agregó.

Scotiabank indicó que el impacto positivo de los sectores pesca y agropecuario continuaría en mayo, aunque a un menor ritmo que en abril, pero se diluiría en junio.

“No obstante, prevemos que continúe la gradual aceleración de los sectores no primarios liderados por construcción y servicios, así como que empiece a consolidarse la incipiente recuperación de la manufactura no primaria, en particular industrias vinculadas a los sectores minería y construcción”, explicó.

Fuente: Andina