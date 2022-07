Una forma de hacer crecer tus ahorros es guardando ese dinero en el banco y en la cuenta que más se acomode a tus necesidades, ya que hay una gran variedad de ellas y cada una tiene características diferentes.

Las más usuales para hacer crecer tu dinero son una de ahorros normal, la cuenta corriente y la cuenta a plazo fijo. A continuación, te contamos las diferentes entre ellas.





Cuenta de ahorros





Aquí podrás guardar tu dinero de forma segura y el monto que coloques va a crecer, aunque claro eso depende de la cantidad que coloques y la tasa de interés que la entidad financiera te ofrezca. Asimismo, puedes retirar parte de tus ahorros o el total en cualquier momento.





Cuenta corriente





Este tipo de cuenta se recomienda para emprendedores o personas que tienen algún negocio porque te permite realizar pagos y recibir tus cobranzas de manera eficiente y segura. Esta no genera intereses respecto al saldo que tengas.





Cuenta a plazo fijo





En esta cuenta también vas a poder ahorrar, pero no podrás retirar el dinero en cualquier momento porque en ese caso no recibirás el interés ganado. En este caso se recomienda depositar dinero al que no recurrirías en caso de emergencia.





