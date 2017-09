¿Cuáles son los 7 pecados capitales de las finanzas personales?

Manejar bien nuestro dinero puede parecer difícil, se necesita bastante autocontrol para no hacer gastos innecesarios. A veces recién cuando estamos cerca a fin de mes nos damos cuenta que “nos excedimos” y que no nos va a alcanzar.

Para evitar esta situación, el ABC de la Banca del BCP (www.abcdelabanca.com) te recuerda los “7 pecados capitales” de las finanzas personales que debes evitar.

1. No saber en qué gastas tu dinero

Mantén el orden y control de tus gastos. Un ejercicio saludable es anotar cada uno de ellos, así sabrás en qué rubros estás gastando en exceso y podrás tomar las medidas necesarias. Puedes anotarlos en tu celular, en una libreta o incluso en un App donde puedas agregarlos rápidamente.

2. Gastar más de lo que ganas

Este es el mayor error y por lo que las personas suelen endeudarse. Debes ser consciente de tu situación y tus ingresos para saber en qué debes gastar y en qué no.

3. Mal uso de las tarjetas de crédito

Recuerda que la tarjeta de crédito no es un ingreso adicional. Es una línea de crédito que te ofrece el banco a manera de préstamo, pero luego tienes que cancelarla, sino pagarás intereses.

4. No ahorrar

El ahorro debe ser una costumbre de cada mes, separa y guarda una parte de tu sueldo apenas lo recibas siempre teniendo un objetivo o plan en mente que te motive. Fija una meta mensual; por ejemplo, entre el 5 y 10% de tu ingreso mensual es una buena cantidad para empezar.

5. No tener un ahorro para emergencias

No estamos libres de vivir circunstancias no previstas como el desempleo, un accidente o enfermedades que demanden gastos no previstos. Es mejor estar preparados y siempre tener un ahorro que nos ayude a que el dinero no sea un problema más en estos casos.

6. Tener sólo una fuente de ingreso

Si cuentas con una sola fuente de ingreso y por circunstancias de la vida la pierdes, no puedes quedarte en el aire, pues esto afecta directamente al presupuesto establecido de tus finanzas. Una fuente adicional de ingresos te puede ayudar en situaciones de emergencia.

7. Creerse autosuficiente en el manejo de dinero

Nunca dejamos de aprender, por eso es importante que siempre busques formas de mejorar el manejo de tus finanzas. Sigue blogs que brinden consejos financieros o lee sobre los productos que brindan las entidades financieras que puedan ayudarte a incrementar tu dinero.

