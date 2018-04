Conoce cómo enfrentar deudas de marzo sin terminar sobreendeudado

Empezó abril y muchos peruanos están con la calculadora en mano tratando de hacer fórmulas para amortiguar el golpe de las deudas que nos dejó el tercer mes del año, caracterizado por el pago de los gastos escolares y los viajes de Semana Santa.

Si endeudarnos fue la solución rápida o aún cargamos con esas deudas generadas por los gastos de fin de año y vacaciones de verano, entonces hay que saber cómo afrontar esos pagos, con el objetivo de no desequilibrar más a nuestra economía.

Carlo Fidel Torres, Director de Vanguardia Financiera, analiza este caso común en miles de padres y madres de familia.

Ahorros

El primer paso es saber si fuimos previsores y tenemos ahorros. Si es así, este es buen momento para usar esos recursos, aunque solo una parte, lo suficiente para disminuir nuestra deuda a un nivel en donde nuestros ingresos mensuales netos (después de todos los gastos) puedan cubrirlos holgadamente.

Si no, debemos evaluar las distintas alternativas de financiamiento que nos ofrece el mercado.

Consolidación

Una de ellas es la consolidación de deudas, en donde el objetivo es consolidar las cuotas en una sola cuota manejable y al mismo tiempo reducir las tasas de interés de cada crédito individual.

En ese sentido, empezar a reducir nuestro crédito mensualmente nos ayudara a mostrar un excelente comportamiento crediticio, fundamental para acceder a mejores condiciones en el futuro en donde sí sea necesario obtener un crédito, como el crédito hipotecario para la casa propia.

Crédito personal

Otra alternativa es un crédito personal. Si las tarjetas de crédito no tienen el cupo suficiente o nuestra cuota mensual se eleva demasiado y no podemos pagarla, busquemos la alternativa y coticemos un crédito personal con cuotas no más allá de un año, ya que, si no, aún seguiremos pagando el crédito anterior cuando nos volvamos a enfrentar nuevamente a los gastos de marzo.

El especialista agrega que una medida obligatoria es evitar los avances en efectivo de tarjetas de crédito, ya que este tipo de financiamiento es el más caro, debido a la tasa de interés que se aplica.

Fuente: Andina