Cinco consejos para no afectar tus finanzas en Navidad

En esta fechas, las personas se enfocan en buscar el regalo perfecto para familiares y amigos, cuál será la cena de Navidad y si la familia podrá hacer un viaje en las vacaciones de fin de año aprovechando, el tiempo libre y las gratificaciones recibidas que, en caso de no ser manejadas adecuadamente puede traer problemas de endeudamiento.

“Si bien diciembre se caracteriza por la unión familiar, también es importante considerar el impacto que tiene en nuestra economía pues la mayoría de los usuarios usan la gratificación al 100%, se endeudan con la tarjeta de crédito sin medir las consecuencias financieras que el gasto desmedido trae consigo”, comentó el CEO y Fundador de Solven.pe, Facundo Turconi.

Con más de 10,000 préstamos desembolsados durante el 2018 y considerando el 30% de crecimiento en solicitudes de créditos cercanos a las fiestas navideñas, el ejecutivo brinda algunas recomendaciones para darle un mejor uso a tu dinero en estas fechas:

1. Planifica: Calcula tus gastos y evita las compras innecesarias. Lo mejor es hacer una lista de todos los gastos que tendrás en el mes: la cena, los regalos, el viaje de fin de año y si tienes alguna deuda por cumplir, también debes incluirla.

Una vez hecho el presupuesto, debemos ajustarnos a él, evita comprar todo aquello que no hayas presupuestado. Además, es importante designar un monto para el ahorro personal o familiar.

2. Los regalos: Elige a las personas que deseas darles un detalle para que no le falta ninguno o para que no compre de más. Recuerda que el cariño no se expresa por el costo del regalo, no inviertas más de lo que no puedes costear y no siempre lo más caro es lo mejor.

3. Compara precios: En estas fechas muchas tiendas lanzan promociones, compara los precios, eso te permitirá adquirir el producto o servicio con el mejor costo. Recuerda que al comprar con anticipación y de manera organizada con una lista puedes conseguir mejores ofertas.

4. Compra por internet: Aquí también encontrarás precios competitivos además de otras ventajas como envíos gratuitos, disponibilidad, menos tiempo invertido en búsqueda y hasta promociones que no encontrarás en las tiendas físicas. Sobre todo, ahorras tiempo teniendo transacciones seguras.

5. Evaluar las alternativas de crédito: Si no cuentas con el dinero para todos tus planes, es posible que pidas un crédito, pero esta alternativa es solo si cuentas con capacidad de pago. Evalúa y compara bien las diferentes alternativas de préstamos que hay en el mercado.

(Fuente: Andina)