Chocolate artesanal peruano ingresa con éxito a mercados de España

El chocolate artesanal de la marca “Maraná”, elaborado en Perú a base de cacao fino, ingresó con éxito a España en sus versiones oscuras (chocolate bitter, negro al 70% o 90%, sin leche) y adaptándose al gusto del consumidor ibérico, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El lanzamiento de “Maraná” en España se realizó en octubre último y estuvo organizado por la Oficina Comercial del Perú en Madrid (OCEX Madrid), en coordinación con los empresarios peruanos y sus distribuidores del sector.

El evento consistió en una cata dirigida a los clientes, periodistas gastronómicos y bloggers con el objetivo de promocionar eficazmente el chocolate proveniente del Perú.

Cabe destacar que “Maraná” produce chocolate con granos de excelente calidad, característica que atrajo a la empresa española Bon Selec, que hoy distribuye nuestro producto, apostando de esta manera por revolucionar el consumo de la golosina en este mercado.

Producción natural

La marca nacional es creación de los peruanos Zulema León y Giuseppe Cassinelli, quienes eligieron a Piura, San Martín y Cusco, regiones donde se producen algunos de los mejores cacaos del país, para desarrollar su colección de chocolates.

La elaboración de este producto sigue los parámetros del movimiento “bean to bar” que, entre otras cosas, no mezcla los granos de diferentes zonas, no agrega saborizantes y, sobre todo, busca una mejora continua del proceso de fermentación y tostado.

Asimismo, el azúcar y el cacao usados le aseguran la certificación orgánica para la Unión Europea.

Pero no solo la calidad y la ética en sus prácticas de producción hacen que esta fábrica de chocolates destaque, sino también el diseño de sus empaques.

A través de estos se refleja el origen peruano y la producción artesanal de los chocolates, poniendo énfasis en las tradiciones y cultura de cada lugar de producción.

Presentación gráfica

Tal es así que sus envoltorios llegaron a ser finalistas en la categoría “Diseño Gráfico y Comunicación visual” en la Bienal Iberoamericana de Diseño, celebrada en Madrid en el 2016. Además, estos han sido incluidos entre los “35 empaques de diseño de chocolate” de la famosa revista del sector The Dieline.

Por si fuera poco, dos de las presentaciones de chocolate de “Maraná” han obtenido medalla de plata en los International Chocolate Awards, considerado el máximo reconocimiento a las mejores tabletas de chocolate del mundo, certamen celebrado en Londres el pasado 13 de octubre.

Actualmente, se observa que supermercados españoles empiezan a incluir marcas de chocolate desarrolladas enteramente en los países productores, como es el caso de “Maraná” del Perú.

