BCR: inversión minera alcanzó en julio su mayor pico en 5 años

La inversión minera alcanzó un crecimiento de 28.1% en julio en comparación al mismo mes del 2016, la tasa más alta desde el primer trimestre del 2012 (39.3%), impulsado por la recuperación de los precios de los minerales de exportación, reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

Durante el Reporte de Inflación Setiembre 2017 presentado este viernes por el presidente del BCR, Julio Velarde, se precisó que la inversión minera alcanzó los 413 millones de dólares en el sétimo mes del año.

Indicó que la tasa de julio es impulsada en parte por la inversión que se viene haciendo en la mina Cuajone (Moquegua), además del dinero destinado a mantener las operaciones de las minas activas.

“Tenemos la ampliación de Cuajone a la que se suma la inversión normal que tiene que hacer cualquier minera para mantener sus niveles de producción”, manifestó el jefe del BCR.

Apuntó además que la alta tasa de julio se registró por un efecto base debido a que la inversión minera cayó cerca de 70% entre el 2014 y el 2016.

“La inversión minera ya no podía caer más por lo que comienza a recuperarse. De no ser así la producción podría comprometerse”, indicó.

Exploración

De otro lado señaló que la inversión en la actividad exploratoria alcanzó los 39 millones de dólares, lo cual representó una expansión de 13.5% con respecto al mismo mes del 2016.

“La recuperación de la inversión miera registrada recientemente mostró mayor dinamismo en la exploración gracias a la recuperación de los precios de nuestros minerales”, apuntó el jefe del BCR.

Sin embargo, resaltó que es muy difícil que los precios de los minerales lleguen a los picos alcanzados después del 2007, año en que la Reserva Federal redujo sus tasas y la economía China era boyante.

“En esas fechas la demanda por metales crecía a tasas de dos dígitos y no creo que se produzca un escenario similar (…) no se puede descartar nada, pero no hay los elementos para repetir el rally de la década pasada”, puntualizó.

Fuente: Andina

