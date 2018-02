Año escolar 2018: aprende aquí en 5 pasos a organizar tus finanzas

Al iniciar el 2018 el presupuesto de la familia peruana se ve afectado por los gastos de fin de año, pero se va estabilizando poco a poco durante los primeros 50 días del año. Sin embargo, la preocupación financiera retorna con la venida del año escolar 2018.

La campaña escolar implica hacer gastos en matrículas, listas de útiles, uniformes, entre otros pagos en beneficio de los más pequeños de la casa.

Partiendo de la idea de que la educación es una inversión más no un gasto que se debe estructurar conforme el salario laboral, la CEO del Grupo Kobsa, Ana Vera Talledo, brinda 5 recomendaciones puntuales para organizar calmadamente nuestro presupuesto escolar:

1. Elabora una lista que no sea solo de útiles.- Es cierto que necesitarán cuadernos, lápices, libros, entre otros implementos que pedirá el colegio, pero no será lo único que faltará. También debemos revisar si el uniforme les queda o si necesitarán zapatos nuevos. De ser así, debemos separar todos los gastos de la casa y los gastos escolares, luego de ello, elaborar una lista que incluya todo lo que les falta para iniciar el año.

2. Más barato por docena.- Si el presupuesto es limitado, puede juntarse con 6 padres de familia y organizar la compra de útiles escolares por docena, los cuadernos, los libros, los materiales didácticos, entre otros, tienen menor costo si se compran al por mayor. Mientras más personas reúna para comprar los productos que necesita, más a cuenta les saldrá a todos y evitarán así exceder en su presupuesto.

3. ¿Colegio estatal o particular?.- Como se indicó al principio, la educación es una inversión más no un gasto. Sin embargo, algunos padres intuyen que una opción particular es mejor y tienden a sobreendeudarse. Para ello, la especialista recomienda buscar la mejor opción acorde a su presupuesto, existen escuelas públicas con un nivel elevado, solo es cuestión de informarse adecuadamente y elegir la mejor.

4. Use con responsabilidad la tarjeta de crédito.- Si bien podría ayudarnos con los gastos más fuertes, evite fraccionar la cuotas a mediano plazo, debido que el incremento de intereses podría ocasionar un sobreendeudamiento. Es recomendable que divida su deuda a máximo 3 cuotas.

5. No recurra al dinero plástico.- Puede sacarnos del apuro, pero su elevado interés nos llevará también al sobreendeudamiento. Es preferible usar la tarjeta de crédito solo para casos de emergencia y evitar retirar dinero de ésta.

Fuente: Andina