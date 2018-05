AFP plantea que afiliados jóvenes ingresen en automático al fondo 3

Prima AFP propuso un cambio de fondo de pensiones automático de acuerdo a las edades de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y sugirió que los afiliados jóvenes se dirijan de manera directa al fondo 3.

“Creo que podría haber un cambio regulatorio en el que los defaults (de los afiliados) cambien de acuerdo a las edades y así, los más jóvenes deberían ir al Fondo 3, asumiendo más riesgo, lo que a su vez, generará que hayan más de estos afiliados en este Fondo”, señaló el gerente general de Prima AFP, Renzo Ricci.

En tanto que entre 45 y 60 años de edad deberían migrar en automático al Fondo 2, aumentando la mayor proporción de afiliados en este Fondo y reduciendo la cantidad de afiliados en el Fondo 3, dijo.

Ricci explicó que este mecanismo propuesto de ubicación de los afiliados en los fondos previsionales privados de acuerdo a sus edades de manera automática no implica que ellos pierdan la libertad de escoger su fondo pensionario que deseen.

Señaló que ahorita la mayoría de los afiliados menores de 45 años se encuentran concentrados en el Fondo 2, debido que cuando estas personas ingresan al SPP se les ubica en automático en este fondo previsional, ya después pueden optar por cambiar.

Además actualmente, hay más afiliados de 45 a 60 años de edad en el Fondo 1 y algo en el Fondo 3, mientras que en el Fondo 1 existe más afiliados de 60 años de edad a más, refirió en conferencia de prensa.

Señaló que este planteamiento permitirá mejorar los rendimientos de los fondos de pensiones a futuro. “La pensión podría aumentar entre 10 % a 15 %”, enfatizó.

Mejores aportaciones

A continuación, informó que esta semana inician el proyecto piloto de matching contribution o contribución equiparada y esperan alcanzar unas 130 mypes (micro y pequeñas empresas) y unas 2,500 personas en los seis meses de duración de la iniciativa.

El gerente general de Prima AFP explicó que trabajarán junto a la Universidad del Pacífico (UP) y el Organismo No Gubernamental (ONG) Innovation for Poverty Action en este proyecto que plantea que por cada sol que aporte el trabajador a su fondo de pensión se aportará una cantidad similar o el 50 %, según la edad y condición de cada uno de ellos.

Según Ricci, “el esquema de matching contribution generará un incentivo para que los trabajadores independientes se formalicen de manera sostenida y garantiza la eficiencia del gasto fiscal destinado a las pensiones”.

“Con ello se busca contar con alguna conclusión para más adelante, propiciar ante el Gobierno alguna política que incentive al ahorro de largo plazo. En este caso, a través de la contribución equipara”, dijo.

Destacó que es relevante mejorar la baja constancia que tienen los afiliados de aportar, teniendo en cuenta que el estimado de vida es mayor cada año. “Solo el 52 % de los peruanos cotizan en el SPP y en promedio, los peruanos aportan entre 6 a 12 meses”, agregó.

Nuevos afiliados

Las afiliaciones al SPP registraron en enero un total de 42,390 nuevos afiliados, la cifra más alta desde que se inició el esquema de licitaciones en el 2013, señaló el gerente comercial de Prima AFP, Jaime Vargas, a su turno.

“Además desde que se dio inicio al periodo de licitación se ha captado 334,000 trabajadores, quienes recibirán una pensión de jubilación culminada su etapa laboral”, señaló Vargas, quien se mostró satisfecho por los resultados obtenidos, luego de que ganaron la última licitación de afiliados y empezaron a captar a los trabajadores en junio de 2017.

“Esperamos cerrar el primer año con cerca de 400,000 nuevos clientes”, agregó.

Con el ritmo de afiliaciones indicado, Prima AFP pasaría a ser la AFP con mayor número de clientes, con más de 2.3 millones de afiliados, hacia el final del periodo licitante, en mayo de 2019.

“Del 60 % de nuevos puestos de trabajo o nuevas incorporaciones, calculamos que el 60 % va para el SPP y el resto va a al Oficina de Normalización Previsional (ONP)”, señaló. (Andina)