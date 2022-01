AFP son las siglas de Administradoras de Fondos de Pensiones, la cual es un conjunto de instituciones privadas que administran el dinero de trabajadores que aportan mensualmente (de acuerdo a su sueldo) para que puedan contar con un apoyo cuando se jubilen.

En el Perú hay varias entidades que trabajan en esta modalidad y como ese dinero no es algo que puedas retirar en cualquier momento, muchas personas no lo toman en cuenta y a veces no saben a qué AFP pertenecen.

¿A qué AFP perteneces?

Ingresa aquí

Luego, coloca tu número de DNI y una contraseña (si no estás registrado, debes hacerlo)

Después de registrarte y rellenar todos los datos solicitados, automáticamente te saldrá una ventana con los datos de la AFP a la que te encuentras afiliado.

Entre los datos que te piden se encuentra el ubigeo (está en tu DNI al lado de tu fecha de nacimiento).

Cabe destacar que debido a la pandemia del coronavirus, el Gobierno del Perú permitió el retiro del dinero del fondo de pensiones hasta 17 600 soles. En el 2022, las autoridades no han comentado sobre ese tema.

