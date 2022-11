Bad Bunny se reencontró con su público peruano en el Estadio Nacional el último 13 y 14 de noviembre. El concierto del cantante puertorriqueño dejó más de una anécdota, y no todas fueron positivas.

Tal y como es el caso del taxista Moisés Tinoco, quien denunció que alguno de los asistentes que no pudieron ingresar al show del intérprete de “Callaíta” destrozaron su auto.

En unos videos que circulan en redes sociales se puede ver a los sujetos que, en aparente estado de ebriedad, se subieron en el techo del auto, y desde allí bailaron y saltaron, mientras todos celebraban y registraban el hecho.

Tinoco explicó que vive alrededor de la zona, en Santa Beatriz, y tuvo que dejar su auto en dicho lugar debido a que varios accesos estaban cerrados.

“Todas las cocheras estaban cerradas por la cantidad de autos por el concierto de Bad Bunny, así que lo dejé frente a la comisaría, cerca del estadio. Yo soy vecino acá y, supuestamente, es seguro. Nunca imaginé que iban a destrozar el auto. Es algo inaudito”, manifestó a TV Perú.

“El carro tiene varios rayones, el parabrisas está totalmente roto y el techo, también. He tratado de arreglarlo, pero tuve que sacarlo del taller porque no me alcanzó el monto que es muy alto”, añadió.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, Moisés Tinoco ha pedido ayuda para identificar a los responsables que dañaron su auto. “Ayúdenme a en encontrar a los responsables de los actos vandálicos que sufrió mi auto”, es el mensaje que difundió en la red social.

