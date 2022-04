El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y se creó para fomentar la lectura, la industria editorial e incentivar la protección de la propiedad intelectual; y además, porque la fecha coincide con el fallecimiento del escritor español Miguel de Cervantes, el inglés William Shakespeare y del cronista Inca Garcilaso de la Vega.

Es importante recordar que el 15 de noviembre del 1995, se rindió un homenaje a reconocidos escritores que fueron importantes en la historia de la literatura universal en París. Esos escritores fueron Garcilaso de la Vega, Williams Shakespeare, Miguel de Cervantes, Vlamidir Nabkov, Manuel Mejías Vallejo, entre muchos otros. Es así que se proclamó de manera oficial el Día del Libro, por la Conferencia General de la UNESCO y al apoyo de la Unión Internacional de Editores.

En nuestro país, las editoriales, librerías, instituciones culturales y bibliotecas buscan organizar ferias, encuentros y eventos culturales para celebrar esta importante fecha para promover la lectura.

Es necesario tener presente que en nuestro país los peruanos leemos menos de un libro por año, según el Consejo Nacional de Educación; mientras que en países como Colombia o Chile el promedio es de 2,2 y 4,6 libros por año por persona.

Claudia Ramírez Rojas, Directora editorial de Caja Negra, comentó que es importante celebrar esta festividad pues la lectura transforma vidas y que gracias a la lectura cultivamos nuestra imaginación y mejoramos nuestra historia.

Además la joven directora agradeció que cada día hay más personas amantes de los libros, pero hace un pedido al estado para que apoye más este rubro y ayude a su difusión.

Según estudios realizados en torno a la problemática de la lectura en el Perú, una de las razones por las que no leemos mucho, es la “falta de tiempo”, porque consideran que leer no es importante y porque el ritmo de vida de la mayoría de peruanos es de una rutina agobiante. Además, porque prefieren dedicar el poco tiempo libre que disponen, a otras actividades de entretenimiento; pero este espacio no incluye la lectura.

Sin embargo, es necesario saber que leer favorece al aprendizaje, despierta la curiosidad y alimenta la imaginación; además mejora las habilidades para la comunicación y acompaña en los momentos de soledad. Hay que tener en cuenta que un libro puede cambiarnos la vida.

Con el fin de incentivar la lectura este martes 26 de abril a las 7:00 p.m., Claudia Ramírez presentará el libro “No estás solo”, de Jesús Via Rocha, donde se hará lectura de la obra, además el autor del libro comentará sobre cómo llegó a escribir su nueva obra. Esto se realizará en el Picnack café, ubicado en Av. Jorge Chavez 125 – Miraflores.

