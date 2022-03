Johana Cabrera, una vecina del distrito Parcoy, pidió apoyo a todas las autoridades para que puedan reforzar las tareas de rescate tras el deslizamiento de tierra en el anexo de Retamas, provincia de Pataz, en la región La Libertad. Decenas de viviendas quedaron sepultadas este martes 15 de agosto tras el derrumbe de una ladera que ha dejado hasta el momento al menos siete desaparecidos, entre ellos, tres menores de edad.

“ La situación acá está muy difícil porque hay una familia de un pastor Daniel Robles que está atrapada ahí. No, los pueden rescatar. Hay un señor también que está llorando porque su papá está dentro y solo lograron sacar a su hermano. De esta última familia, el señor estaba durmiendo y no se sabe si está vivo o muerto, el hermano está bien gracias a Dios. Él dijo que como estaba en la parte baja, en el baño, ha podido salir y han roto la pared para que pueda salir”, contó para Canal N.

Indicó que en este momento han llegado a la zona brigadas de rescate y de salud para atender la emergencia. Asimismo informó que maquinarias pesadas están apoyando las labores, pero que se habría reportado la rotura de un tubería de agua que dificultaría las acciones de rescate de personas.

“Los pobladores han estado pidiendo palas y herramientas, pero es también arriesgar sus vidas. Queremos ayuda para que puedan sacar a toda esa gente que está enterrada porque de repente hay gente con vida porque se han caído casas de cuatro y cinco pisos y seguramente en los primeros pisos hay gente atrapada . No se puede saber ahora cuántas personas hay [atrapadas], pero sí sabemos que hay toda una familia atrapada. Si no me equivoco es la familia del pastor Daniel Robles. Son dos niños, su esposa y el pastor. Sí, ellos están entre los desaparecidos”, agregó Cabrera, quien contó que ella renta una habitación en esa zona debido a que le queda más cerca de su trabajo.

Vecina de Parcoy habla sobre el derrumbe de una ladera en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

En otro momento, la vecina de Parcoy relató que desde el domingo se ha reportado intensas lluvias durante todo el día, y que podría ser la causa del deslizamiento de tierra en el anexo de Retamas.

“El problema ha sido la intensa lluvia. Desde anteayer ha llovido toda la noche y todo el día. No ha parado de llover. Dios mediante no ha sido en la noche porque si no hubiera sido una tragedia peor . Imagínese que si hubiera sido en la noche o madrugada, hubiera sido una tragedia peor”, mencionó.

El presidente Pedro Castillo informó hoy que apoyarán a las familias damnificadas por el deslizamiento de tierra registrado en el anexo de Retamas. El jefe de Estado informó que ha dispuesto que el ministro de Defensa y el titular del Indeci acudan a la zona afectada. Además, el Consorcio Minero Horizonte también está brindado maquinaria para apoyar en la zona.

Punto critico. La localidad de Retamas fue afectada por un deslizamiento de tierra que sepultó decenas de viviendas. (Infografía: GEC)

