Las Sociedades Patrióticas de Tacna integradas por la Benemérita Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos “El Porvenir” y la Benemérita Sociedad de Auxilios de Señoras de Tacna, declararon persona no grata a la congresista Nieves Limachi Quispe en la región por su propuesta de querer cambiar totalmente la bandera del Perú en su diseño, forma y colores.

“Tales despropósitos e ignorancia supina no tienen justificación alguna, menos si la ofensa a nuestros símbolos patrios proviene desde esta cuna de patriotismo y respeto a nuestra bandera como es Tacna, que además de la infausta guerra de 1879, sufrió casi 50 años de abusos y oprobio a manos del invasor inmisericorde. Por lo expuesto, hemos adoptado declarar persona no grata para el pueblo de Tacna a la congresista Nieves Limachi”, precisan en un comunicado.

Asimismo, se la declara indigna de representar a Tacna en cualquier circunstancia. Por último, se pide al pueblo de Tacna izar en el frontis de sus casas y dependencias públicas y privadas la Bandera Nacional, roja y blanca, hoy, martes 24 de mayo desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m.

Declaran a congresista Limachi persona no grata e indigna de Tacna

Por su parte, Carlos Absalón Romero, presidente de la Benemérita Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos “El Porvenir”, señaló que “la ignorancia es atrevida, pero que no sea asesina y traidora”.

“La congresista que demuestra una ignorancia y no estoy insultando, al decir que es una iniciativa ciudadana, si eso es así, si ese es su pretender, si mañana un atrabiliario presenta un documento a su despacho pidiendo pena de muerte a todos los congresistas que corren traslado de documentos incompetentes los fusilen, ¿usted también le va a dar trámite?”, señaló en diálogo a Radio Uno de Tacna.

“También le he dicho en su Facebook porque no corre trasladado del pedido que le ha hecho la beneficiaria para que le pague lo que le debe, pero si quiere cambiar los símbolos patrios. Por eso estoy de acuerdo con Gina Lombardi que la declaren persona no grata y yo voy agregar que deberían declararla indigna de representar el pueblo de Tacna”, puntualizó.

Pide disculpas

La congresista Nieves Limachi pidió disculpas por el malestar generado tras la propuesta para cambiar el diseño y color de la bandera del Perú enviada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En declaraciones a Buenos Días Perú, la parlamentaria reiteró que no es su propuesta, sino del ciudadano Marco Fortunato Mendoza Huamán, y que ella solo fue quien hizo el traslado del pedido al primer ministro, Aníbal Torres.

“Esto no es un proyecto de ley mío, no es iniciativa mía, sino un pedido de un ciudadano, que en diciembre se acercó a mi oficina en Tacna y que ha estado insistiendo en solicitar una respuesta”, manifestó.

