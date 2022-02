El director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, señaló este jueves que no se puede hablar de la inmunidad de rebaño (o colectiva) en el Perú ni a nivel mundial si las campañas de vacunación contra el COVID-19 en los diversos países avanzan a diferente ritmo.

En diálogo con Exitosa, el funcionario explicó que para llegar a obtener la protección de un grupo de no vacunados contra el coronavirus por la alta tasa de inmunización en un lugar determinado, se tendría que llegar a una inmunidad duradera; es decir, que no haya más infecciones que es lo que no ocurre con este virus del COVID-19.

“Al inicio, cuando había poca información se pensaba que teniendo una cobertura de vacunación y un número importante de población vacunada o inmunidad natural se podía terminar con esta pandemia, pero en realidad, en el COVID-19 no funciona así porque para que esto funcione necesitamos que la infección por COVID-19 me dé inmunidad duradera o la vacunación dé inmunidad duradera, lo cual no ocurre porque con este tipo de virus”, señaló.

“Lo que ocurre es que tenemos una inmunidad que no nos protege básicamente de la infección, pero sí de la enfermedad severa y la mortalidad. Entonces, mientras no tengamos una vacuna, por ejemplo, que bloquee totalmente la infección no podremos llegar a la inmunidad de rebaño”, añadió.

En esa línea, Munayco dijo que lo más probable es que esta enfermedad sea endémica. “Como la influenza y tengamos que vacunarnos cada cierto tiempo durante el año, y obviamente el impacto que va a tener será mucho menor porque cuando una enfermedad se vuelve endémica muchos serán casos leves y algunos severos que se van a poder manejarse en el sistema de salud”, refirió.

Al ser consultado si en el país se evalúa la colocación de una cuarta dosis de la vacuna respondió: “Esto está por determinarse, probablemente cada seis meses o cada año, dependiendo un poco como va evolucionando esta pandemia. Se requiere más adelante tener vacunas específicas para cada variante y eso ayudará a luchar contra esta pandemia. Las vacunas salvan vidas y son efectivas”, sentenció.

Cerca de llegar al pico de la tercera ola

El titular del CDC manifestó que a la fecha en medio de la tercera ola de la pandemia del COVID-19, el Perú se encuentra en la fase de crecimiento rápido ante de llegar al pico.

“Las olas o epidemias tienen tres fases: ascendente, pico y descendente. Entre la fase ascendente tenemos dos fases: la de crecimiento rápido y lento antes del pico. Nosotros estamos justo en esa fase. En la fase que justo estamos acelerando para empezar a descender en las próximas semanas”, mencionó.

“Ya estamos llegando al tope, y luego vamos a empezar a disminuir, y esto se explica cuando hay una alta transmisión que en poco tiempo se infectan un número grande de personas y eso hace que esta ola dure menos que las olas anteriores”, finalizó.

