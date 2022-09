Decena de camiones cisterna forman una larga cola a la altura del Km 13.5 de la carretera Pisco - Paracas para poder abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP) en la planta de fraccionamiento de Pluspetrol. La situación responde, según sus choferes, a que no pueden hacerlo en Lima por los oleajes anómalos que se vienen produciendo en nuestro litoral.

De acuerdo con Latina, más de 200 cisternas permanecen estacionadas en dicho punto y la cola que forman superan los cinco kilómetros. Los conductores comentaron que también se ven afectados debido a que están en una zona desértica, por lo que no tienen acceso a servicios básicos ni tiendas para comprar alimentos y agua.

“Vengo de Lima. No tenemos servicios higiénicos. No hay una buena alimentación aquí. Este año la situación es crítica. Esta es la tercera temporada que está así la cola. Acá no hay nada y uno debe estar despierto en la noche y madrugada porque pueden venir delincuentes”, dijo uno de los transportistas.

Fila de camiones supera los 5 kilómetros por gas GLP

“Yo vengo de Trujillo y el domingo llegué. Está avanzando la cola en algo. El desabastecimiento son por los oleajes y que esperan que baje la marea para descargar el buque. Todos los del norte se han venido para acá. No hay combustible en La Pampilla ni en Zeta Gas. No hay producto en Lima”, narró otro de los choferes de las cisternas.

“Estamos amontonados así porque la planta de fraccionamiento de Pluspetrol no tiene capacidad para despachar a todos. Será cuatro cisternas por hora. Si vienen 400 unidades tenemos para cien horas. Si hay suerte mañana ya estaré abasteciendo mi cisterna. Tengo acá para 24 horas más”, añadió.

Oleajes

Los conductores señalan que el problema de desabastecimiento del GLP se debe a oleajes. El pasado 13 de septiembre se dio a conocer que unos 81 puertos de todo el litoral permanecerían cerrados debido a oleajes de ligera y moderada intensidad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), tras el reporte emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.

Sin embargo, la entidad informó que esta medida regía hasta el pasado jueves 15 de setiembre.

