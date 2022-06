Una madre de familia no pudo soportar ver a su hijo detenido por venta de drogas y rompió en llanto en plena intervención policial, en el distrito de Chorrillos. La decepción de los padres del intervenido fue tan grande que incluso lo regañaron por sus actos.

La Policía llegó hasta la vivienda del involucrado, Edwin Joel Flores Allca (22), y entró a punta combazos, según muestra un video policial difundido por 24 Horas. La razón, el joven fue captado microcomercializando droga.

Durante la diligencia, la madre rompió en llanto del susto y tras enterarse que su único hijo se dedicaba a la venta de marihuana. Según la Policía, se llegó a determinar su implicancia tras un paciente seguimiento registrado en videos.

“Díganme que estoy soñando... sabes que te dije que no me des plata sucia porque no es bendecida por mi señor (Jesús/Dios)”, señaló la madre entre sollozos y ante la presencia de varios policías. También le atinó una bofetada a su hijo por su cometido.

En tanto, Edwin Flores aceptó su delito y dijo que solo vendió droga por un mes. “Es porque necesitaba dinero, más que nada para mejorar mi PC y ayudar a mi mamá con unos medicamentos”, precisó el intervenido.

VIDEO RECOMENDADO

Desde el lunes 13 de junio, todos los aportantes de la AFP podrán retirar hasta S/. 18, 400 de su fondo de pensiones, luego de que se promulgará la respectiva norma.