Demy Thais Diez Canseco Pérez, es una docente de la facultad de Derecho que fue separada de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), cuya filial está en Chiclayo, luego de difundirse un audio donde se le escucha realizar frase discriminatoria y comentarios ofensivos contra sus alumnos. La grabación fue realizada por uno de sus estudiantes.

En un fragmento del audio grabado por un alumno de la UTP y que tiene una duración de 1 minuto con 56 segundos se escucha a Demy Thais Diez Canseco Pérez afirmar que “Tengo más apellido que todos”, “No tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro” y “No vivo de la UTP”.

De acuerdo con el noticiero América Noticias, la docente de la facultad de Derecho de la UTP utilizó estas frases ofensivas luego que un grupo de estudiantes presentó una queja sobre las tardanzas en el inicio de sus clases.

“Yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado más y que, por orgullosa, y que de repente porque quiero ir a pasear, no [podría] haber terminado mi doctorado, por ociosa, porque sino, fuera más, pero no lo quise hacer y no lo voy a hacer”, dijo Demy Thais Diez Canseco Pérez.

“¿Qué piensan ustedes que con eso no me van a contratar? Yo no vivo de la UTP, chicos. Entiéndanlo. ¿No se han dado cuenta del apellido que yo tengo? Hoy sí estoy siendo muy orgullosa. Tengo más apellido que todos ”, señaló.

Demy Thais Diez Canseco Pérez, quien estudió Gestión Pública en la Universidad César Vallejo continuó con las siguiente frase: “Que no he necesitado del Decano para ingresar a esta universidad así que no se preocupen”.

Además, usando un tono irónico la docente ofreció pagar el traslado de sus alumnos con otros profesores: “[…] si conmigo han perdido o están malgastando su dinero me hubieran dicho y si costaba el traslado se los hubiera regalado yo el dinero que no me falta. Puedo gastar 100, 200, 1,000 soles en un día chicos, más de lo que gano acá ”.

UTP anuncia separación de docente

Tras la difusión de la grabación con frases discriminatorias por parte de la docente , la UTP expresó su total rechazo ante los comentarios realizados.

“Ante este hecho, informamos que, luego de la investigación correspondiente, se ha tomado la decisión de separar a la docente de la institución”, indica el comunicado de la casa de estudios.

“Lamentamos profundamente lo sucedido. En la UTP promovemos el respeto y reiteramos nuestro rechazo ante toda expresión o práctica que no represente nuestros valores”, finaliza el pronunciamiento de la citada universidad.

VIDEO RECOMENDADO

Pareja confiesa asesinato de la mujer encontrada en una maleta