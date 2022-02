Carlos Jaico, exsecretario general del Despacho Presidencial, afirmó este miércoles que el presidente Pedro Castillo conocía de la reunión que sostuvo con los representantes de la multinacional Repsol y con el embajador de España, en el distrito de San Isidro, el pasado 24 de enero, para abordar el caso del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

En entrevista con Exitosa, explicó que el pasado 20 de enero, en Palacio de Gobierno se recibió un documento de la empresa Repsol que solicitaba una reunión con el jefe de Estado. Entonces, según Jaico, fue el mismo mandatario quien le pidió tomar acciones concretas respecto al desastre ecológico en el litoral limeño.

Por ello, al ser consultado sobre si la reunión en la Embajada de España fue a espaldas del presidente, respondió: “No. Nosotros recibimos un oficio pidiendo audiencia al presidente por parte de Repsol el día 20 de enero. Y evidentemente no estaba dentro de la agenda recibir a Repsol porque teníamos que saber qué habían hecho y es así que el domingo siguiente, el presidente me dice ‘necesitamos acciones concretas’”.

“¿Por qué me dice esto [el jefe de Estado]? Hay que contar el contexto. El señor Óscar Maurtua le había enviado un informe el cual era nada más un lenguaje diplomático: ‘vamos a hacer’, ‘estamos haciendo’, pero nada concreto, y es ahí que el presidente me dice: ‘requiero acciones concretas’”, agregó.

Jaico Carranza detalló que como parte de su labor en el Despacho Presidencial cumplió con la disposición del presidente Castillo, y sostuvo un encuentro con representante de Repsol y el embajador de España en el Perú, Alejandro Alvargonzález. Afirmó que los detalles del encuentro formal ya los explicó la multinacional en un comunicado.

“Entonces, [el presidente Pedro Castillo] me dice ‘muestre doctor un botón’ porque sabe que conozco el tema internacional y que puedo manejarlo de muy buena manera. Entonces, dentro del marco de la gestión, evidentemente como secretario general, y es así donde se hace esta reunión normal para saber qué quieren y para poner en claro como bien lo dijo el comunicado de Repsol”, dijo.

Mencionó que se trataron en la reunión los siguientes puntos: limpieza absoluta y rápida de las playas contaminadas, segundo, indemnización de los pescadores afectados porque no estaban trabajando y tercero, el pago de pago de toda la reparación civil y las multas interpuestas por la OEFA.

“Era todo un paquete, y no solo eso, el presidente también me dijo: ‘continúe con las coordinaciones del comité de crisis’, lo cual hice porque me reuní con Mariano Castro, viceministro de Ambiente y también con el señor (Alfredo) Mamani (también del Minam) y todo en la más perfecta regularidad”, agregó.

El exsecretario también confirmó que con quien sí se reunió Castillo al día siguiente, el 25 de enero por la mañana, fue con el embajador Alejandro Alvargonzález.

“Estaba el embajador de España, el presidente y estaba Mirtha Vásquez y es ahí como fue una reunión conocida por el presidente, lo que hizo el embajador fue decirle ‘mira, felizmente usted ha mandado al señor Jaico porque ahí les ha puesto los puntos sobre las sillas y les ha dejado las quejas y exigencias del Estado Peruano’”, precisó.

Finalmente, cuando se le consultó la razón de por qué el jefe de Estado aseguró no conocer sobre esa reunión en la embajada de España, Carlos Jaico sostuvo: “Eso no tiene pies ni cabeza. Nadie puede dudar de la honorabilidad y transparencia del embajador de España, sería un despropósito y eso entra dentro del marco de mis funciones”, sentenció.

Presidente dijo no conocer de la reunión con Repsol

El pasado 31 de enero, el presidente Pedro Castillo sostuvo que él se encontraba de viaje y cumpliendo su agenda de trabajo cuando se produjo la reunión entre Jaico y funcionarios de la empresa Repsol.

“Yo acababa de llegar de viaje del extranjero, inmediatamente viajé al interior del país y me informaron de este hecho. Ahora le pedí un informe. Tenga Ud. la seguridad -y el pueblo también- que, en este caso, así como el del señor Pacheco, será la justicia la que determinará responsabilidades”, afirmó en diálogo con el diario La Noticia.

“Carlos Jaico podría tener el mismo destino de Pacheco y sería muy lamentable, pero nuevamente les digo a todos los ministros que están en la obligación de informar cualquier acto de corrupción y denunciarlo, porque tendrán todo mi respaldo”, agregó.