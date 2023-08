Tras salir de la televisión al ser cancelado su programa en WillaxTV, el comediante Carlos Álvarez, se dio un tiempo para relajarse y visitó el Circo de las Estrellas para disfrutar de un espectáculo multicolor.

El humorista contó que se ira de viaje por una larga temporada y buscará reinventarse para traer nuevas propuestas artísticas para el Perú.

“Voy a salir fuera del país por un tiempo para traer mejores ideas e innovar el humor. Es importante reinventarse. Estoy agradecido a mi elenco y equipo de producción”, dijo Álvarez, quien asistió al Circo de las Estrellas: con humor al Perú del Mallplaza Bellavista, que tiene funciones de lunes a domingo.

Eso sí, el comediante aseguró que seguirá honrando este año su compromiso con su grupo de trabajo.

“Así es la televisión, a veces hay momentos de desazón. Ahora yo estoy abocado a que mi grupo y mis trabajadores continuemos porque tengo un compromiso con ellos hasta diciembre de este año y yo cumplo”, refirió.

Precisó que en WillaxTV no le vetaron ningún sketch del programa ‘La vacuna del humor’, pero no logra comprender la repentina salida.

“Me parece extraño porque teníamos con el canal un compromiso hasta fin de año. Es incomprensible que faltando cinco meses corte un programa. Lo siento mucho por mis artistas porque todos queremos trabajar”, acotó.

“Pienso que uno debe respetar la firma y no dejar a mitad de camino, debemos ser más honestos con nosotros mismos”, agregó.

Recordó que no es la primera vez que afronta esta situación. “Me han botado de varios canales, yo no me fui, pero son los gajes del oficio, y si el humor político es incómodo, bueno, no creo que me contrate ningún canal”, dijo.

SOBRE SHOWS CIRCENSES

Con respecto a las temporadas circenses, Carlos Álvarez recomendó el Circo de las Estrellas: con humor al Perú, que se presenta en el Mallplaza Bellavista (Callao).

Las funciones van de lunes a viernes a las 5:30 p.m. y 8:15 p.m., mientras que los sábados, domingos y feriados los shows son a las 3:30 p.m., 5:45 p.m. y 8:30 p.m. Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket.

“Espectacular, yo lo recomiendo. Hay números muy buenos, los equilibristas, malabaristas, hay artistas de Acapulco, de Colombia y peruanos. Los payasos me han divertido bastante”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Karime Scander y su mensaje tras graduarse de la universidad: “Se logra si te lo propones”

Karime Scander deja mensaje tras graduarse de la universidad: “Se logra si te lo propones”