Una madre y su joven hija pidieron ayuda luego que dejaron olvidada en una combi una mochila que contenía S/ 1.700 en efectivo. Ellas contaron que abordaron el vehículo en San Juan de Lurigancho y les ordenaron bajarse en el Callao, a la altura del “Mercado 3 de octubre”, porque era una unidad informal y no completó la ruta.

“Fue un descuido por parte de nosotros porque estábamos con los bultos y los pequeños. [En la mochila] estaba medicinas de mis hijos que están mal de los bronquios, mis pastillas para la diabetes, y en esa mochila no había solo eso sino también mi dinero”, contó María, la madre de familia.

“Nos dijeron que por nosotros cuatro y una pasajera más no iban a ir hasta el último paradero por lo que nos bajaron a los cinco. Me devolvieron un sol y me pidieron que tomara otro carro. En ese momento me sentía mal porque estaba con el azúcar y mi presión alta. Soy diabética e hipertensa y es más estaba preocupada por mis hijos que venían conmigo”, agregó.

La señora María contó que al percatarse que no tenía la mochila tomó un taxi, pero no logró alcanzar a la combi informal en la que iban a bordo el conductor y una mujer cobradora. “No los pudimos alcanzar. El chofer era venezolano. Cuando un diabético está mal el cuerpo se descompone y pierde el sentido”, relató.

Ante esta situación, la madre de familia pidió ayuda para que las imágenes de cámaras de seguridad instalada en el cruce de la Av. Quilca y la Av. Perú, cerca del lugar donde fue obligada a bajar con sus hijos puedan ser compartidas y conocer la placa de la combi. “Apelo al buen corazón de la cobradora y el chofer que me entreguen mi dinero. Soy madre y padre de mis hijos y les imploro que me ayuden por favor. Señor chofer, devuélvame mi mochila con S/ 17.00″, pidió.

Fiorella Pérez, hija de la señora María, contó que parte de los S/ 1.700 estaban destinados a pagar su mensualidad de la universidad. “Mi mamá es madre y padre para nosotros. Lamentablemente no pude pagar mi cuota para mis estudios. Mi mamá que es diabética e hipertensa y mis hermanos están enfermos. Mi mamá tiene una herida enorme en el pie que no se cura”, dijo.

La señora María dijo que ayer tuvo que salir a vender a la calle con sus hijos porque ahora no tiene dinero para poder ver el tema de su alimentación. Para cualquier tipo de ayuda a la familia puede comunicarse al teléfono: 973-372707.

VIDEO RECOMENDADO