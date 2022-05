Una madre de familia se llevó una gran sorpresa cuando denunciaba la desaparición de su hija de 15 años desde un programa de televisión, sin embargo, de manera repentina, la adolescente apareció y ambas quedaron atónitas por el reencuentro.

Ocurrió durante un en vivo del programa ‘América Hoy’, luego de que la madre de familia identificada como Madeley denunciaba la desaparición de su hija Aracely desde el sábado, 14 de mayo, en la zona de Bocanegra, en el Callao.

Sin embargo, cuando el reportero iba a dar información complementaria del caso, la menor apareció para asombro de la madre, quien solo atinó a abrazarla fuertemente y no exclamar palabra alguna.

El enlace prosiguió y, según la señora, alegó que la menor estuvo todo este tiempo en casa por la pandemia. “En lo personal siempre le he dado educación a mis cuatro hijos, viajo, soy negociante y tengo buena educación y se me hizo imposible que haya desaparecido”, indicó.

La conmocionada mamá indicó que su hija, presuntamente, fue captada por un joven de 21 años y este se encontraba junto a ella. “Entré a redes sociales de mi hija y he hablado con las amistades de mi hija para pedir información”, explicó.

“Luego, vi que un muchacho tenía la foto de mi hija en su portada de Facebook y le mandé mensaje diciendo que me la devuelva pero me juró que no la tenía... entonces comenzó a confundirse diciendo que era de Tingo María y luego que vivía en Ica, y ahí noté que este la tenía”, contó la progenitora.

Madeley aseveró que recibió una llamada desconocida donde habló con su hija, pero esta le contestó de manera cortante. Cabe precisar que en ese momento aún desconocía el paradero de la menor.

“A ella la estuvieron manipulando, alguien estaba a su costado, y luego llamé a la prensa”, finalizó. De momento se desconoce el lugar donde estuvo la menor y el caso tendrá que seguir una investigación para identificar a los culpables de la desaparición.

Adolescente que aparece en VIVO cuando su mamá la estaba buscando

