Muchos jóvenes en el Perú desean estudiar, pero no cuentan con los medios económicos para acudir a una universidad o instituto. Por tal motivo, en diciembre de 2011 nace Beca 18 para así el Gobierno pueda apoyar a esos jóvenes.

Para acceder a ese beneficio, los talentos deben pasar por una evaluación y cumplir algunos requisitos. En noviembre inició la convocatoria Beca 18-2022 y este 26 de marzo se da a conocer a los primeros 1976 ganadores.

¿Dónde conocer la lista de los ganadores de Beca 18-2022?

Ingresando aquí puedes descubrir a los primeros 1976 elegidos para este beneficio que brinda el Gobierno del Perú.

¿Cómo se escoge a los ganadores de Beca 18-2022?

La selección se realiza en estricto orden de mérito y tomando en cuenta ciertos criterios como alto rendimiento académico en los dos últimos años de la secundaria, condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh (Sistema de Focalización de Hogares) del Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) o de vulnerabilidad y características de las instituciones de educación superior, y carreras a la que postularon.

¿Hasta cuándo los ganadores de Beca 18-2022 pueden aceptarla?

Los jóvenes tienen del 28 de marzo hasta el 5 de abril para aceptar la beca, la cual les permitirá estudiar una carrera con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano.

¿Cuándo inicia la segunda convocatoria para Beca 18-2022?

Este proceso empieza el 4 de abril y la idea es entregar las 3024 becas restantes (de las 5000 que este año el concurso tiene previsto otorgar). Pueden postular preseleccionados que no postularon en el primer momento, que resultaron no seleccionados, no aptos o deciden no aceptar la beca podrán volver a postular en el segundo momento del concurso.

¿Qué beneficios brinda Beca 18?

Cubre la carrera completa a jóvenes talentos en las mejores universidades, institutos o escuelas de educación superior del país. También el costo del examen o carpeta de admisión (cuando corresponda), matrícula, pensión de estudios (cuando corresponda), aprendizaje del idioma inglés (solo para estudios universitarios y cuando corresponda), laptop, movilidad local, materiales de estudio y alojamiento (cuando corresponda), acompañamiento académico, socioemocional y de bienestar.